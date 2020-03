La société civile de Taroudant prête main forte aux autorités locales

L’Association Jeunes d’Atlas, une des ONG les plus actives à Taroudant, a rassemblé des partenaires pour livrer gratuitement les courses et les médicaments pour certaines familles ne pouvant pas se déplacer durant l'état d’urgence sanitaire.

En collaboration avec les autorités locales et la commune de Taroudant, elle a mis en place deux numéros de téléphone (0619709621 et 0624579088) pour recevoir les appels des citoyens ayant besoin de ce service.

Parallèlement, "Jeunes d’Atlas" a pris contact avec d’autres ONG locales, notamment l’Association Roudana des sages-femmes et aides-soignants, en vue de dispenser les soins nécessaires à domicile et gratuitement aux patients.

De même, cette association a eu recours à l’aide de familles aisées pour l'achat des denrées alimentaires nécessaires aux familles démunies.

Cette action citoyenne gratuite commence à 9h et se poursuit jusqu’à 17h, sachant que durant le week-end, ladite association a répondu à 79 demandes, reçu 58 appels pour orientation et distribué 25 paniers.