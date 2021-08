La société Ahma retenue pour la construction de la médiathèque d’Agadir

Agadir aura son centre de ressources documentaires et sa médiathèque. Certes, ce n’est pas un scoop. L’information ne date pas d’hier, mais elle se précise de plus en plus. En effet, après l’appel d'offres lancé en juin dernier par la Société de développement local (SDL) Agadir Souss-Massa Aménagement, c’est la société BTP Ahma, basée à Marrakech, qui a été retenue pour réaliser les travaux de construction de ce projet dont le budget est estimé à 28,7 millions de dirhams.



Le choix de la société BTP Ahma n’est pas une incongruité. Elle a notamment réalisé la grande mosquée de Khénifra, la Faculté polydisciplinaire de Safi et le centre immatriculateur de Settat. Concrètement, elle s’occupera du gros œuvre, des travaux d’électricité, de plomberie, de la protection incendie, de la climatisation, du revêtement, de la menuiserie et des aménagements extérieurs.



S’agissant de la médiathèque d’Agadir, sa superficie devrait s’étendre sur près de 3000 mètres carrés au niveau du futur parc Al Inbiâat. Dans le meilleur des cas, elle ouvrira ses portes dans un délai de 18 mois, donc en 2023.



Si l’on en croit “Le Desk”, c’est le cabinet de l’architecte Rachid Andaloussi, ancien président de Casamémoire, qui a été retenu pour dessiner les lieux. Par ailleurs, la future médiathèque d’Agadir fait partie du programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, dont l’un des volets porte sur la promotion des activités culturelles.