La situation dans le nord de la bande de Gaza est catastrophique, selon l'OMS

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu samedi que la situation était "catastrophique" dans le nord de la bande de Gaza ravagée par la guerre, avec "des opérations militaires intensives se déroulant dans et autour des établissements de santé".



"La situation dans le nord de Gaza est catastrophique", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, soulignant qu'"une grave pénurie de fournitures médicales, combinée à un accès sévèrement restreint, privent des gens de soins vitaux".



Il a notamment évoqué la situation à Kamal Adwan, le dernier hôpital en fonctionnement dans le nord de Gaza, qui a été pris d'assaut par les forces israéliennes vendredi, selon le ministère de la Santé de Gaza.



Le ministère a affirmé que le raid dans l'établissement situé dans le camp de Jabalia, où Israël a lancé une importante opération militaire au courant du mois, a coûté la vie à deux enfants. Il a également accusé les forces israéliennes d'avoir arrêté des centaines de membres du personnel, de patients et de déplacés.



M. Tedros a indiqué samedi que le ministère de la Santé de Gaza avait informé l'OMS, qui avait temporairement perdu le contact avec son personnel à l'hôpital dans le chaos, que le siège avait pris fin. "Mais cela a eu un prix élevé", a-t-il ajouté.



Vendredi soir, l'OMS avait annoncé que trois soignants et un autre employé avaient été blessés dans l'assaut de l'hôpital et que des dizaines de soignants avaient été détenus dans l'hôpital, qui abritait quelque 600 personnes (patients, soignants et autres).



"Après l'arrestation de 44 employés masculins, seuls une employée, le directeur de l'hôpital et un docteur homme restent pour s'occuper de presque 200 patients ayant

désespérément besoin de soins médicaux", a fustigé samedi M. Tedros. "Les informations sur les installations hospitalières et les fournitures médicales endommagés ou détruits pendant le siège sont déplorables", a-t-il ajouté.

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé qu'un de ses chirurgiens de l'hôpital avait disparu.



"Nous sommes très inquiets pour la sécurité et la localisation du docteur Mohammed Obeid, un chirurgien orthopédique de MSF qui s'était réfugié et travaillait à l'hôpital", a expliqué MSF sur X, disant n'avoir eu aucun contact avec lui depuis vendredi.

"Nous essayons de contacter notre collègue et recherchons urgemment des informations sur sa localisation", a ajouté l'ONG. "Nous demandons sa sécurité et sa protection, comme pour tout le personnel médical à Gaza".



"L'OMS ne peut souligner assez fortement combien les hôpitaux doivent être protégés des conflits à tout moment", a dit M. Tedros samedi. "Toute attaque contre des installations hospitalières est une violation de la loi humanitaire internationale". "Le seul moyen de sauver ce qui reste du système de santé en voie d'effondrement de Gaza est un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel", a ajouté le directeur général de l'OMS.