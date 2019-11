La richesse du patrimoine culturel africain célébrée à Mohammédia

La ville de Mohammédia abritera, du 22 au 24 courant, la quatrième édition du ''Festival Africano’’, initiée sous le signe ‘’Africano, une occasion pour découvrir la richesse du patrimoine culturel africain’’.

Organisée dans le cadre de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte, le 64éme anniversaire de l’Indépendance du Maroc et la Journée internationale de la tolérance (16 novembre), cette manifestation est initiée par l’Association arts et cultures de Mohammédia en partenariat avec le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chargé des Marocains résidant à l'étranger, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, la région de Casablanca-Settat et la commune de Mohammédia.

Grâce à ce festival, ‘’le Maroc s’impose de plus en plus comme un pays d'ouverture et de tolérance, qui encourage la pluralité culturelle, le dialogue des civilisations, la créativité et la production artistique’’, souligne un communiqué de la région de Casablanca-Settat.

‘’Devenu incontournable, ce rendez-vous promeut la scène africaine et conquiert les spectateurs qui y trouvent l’occasion de découvrir et de s’approprier la musique du continent’’, ajoute-t-on.

La même source rappelle que ‘’le Maroc a adopté, depuis quelques années, une nouvelle politique en matière d'immigration et d'asile, qui prône une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs dans le but d’intégrer pleinement les migrants subsahariens dans la société marocaine’’. A cet effet, les organisateurs annoncent l’organisation, à cette occasion, d’une conférence sur ‘’La Stratégie nationale de l’immigration et d’asile au Maroc : bilan et attentes’’.

Cette édition prévoit également une ouverture sur les arts plastiques, avec notamment une participation active des artistes peintres marocains et subsahariens.