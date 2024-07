La révolution digitale en dentisterie au centre d'une conférence samedi à Fès

L'Université Privée de Fès (UPF) organise, samedi, une conférence sur la "La Révolution Digitale en Dentisterie : Intérêts et Implications Pédagogiques".



Cet événement rassemblera des experts de renommée internationale pour discuter des transformations digitales qui redéfinissent la dentisterie moderne, précise l'UPF dans un communiqué.



Cette conférence sera animée par la doyenne de la faculté de médecine dentaire de l'UPF, Rachida Amezian, l’ancien président de la Digital Dentistry Society, Jaafar Mouhyi et professeur titulaire et directeur de la Prothèse, Implantologie et Matériaux Dentaires à l'Université "Federico II" de Naples, Fernande Zarone, précise la même source.