La réhabilitation des édifices historiques et l’utilisation des matériaux locaux au centre d’une conférence à Marrakech

La réhabilitation des édifices historiques et l’utilisation des matériaux locaux ont été au centre d’une conférence tenue, mercredi, dans le cadre de la 13ème édition du Festival Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies (25-27 décembre).



Organisée à l'initiative de l'Association al-Muniya de Marrakech pour la revivification et la préservation du patrimoine du Maroc, cette conférence a été l'occasion pour les participants d'examiner les questions relatives aux médinas, à la restauration des édifices historiques et à l'utilisation des matériaux locaux, ainsi que l'état des lieux actuel des monuments historiques et l'évaluation de la politique de leur préservation.



Cette conférence, qui a marqué le coup d'envoi de la 13ème édition du Festival Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies, a réuni des experts, des architectes, des écrivains, des artistes, des chercheurs et des acteurs impliqués dans la protection et la préservation des médinas.



A cette occasion, le directeur de la Maousimiya Samaâ Marrakech, Jaafar Kansoussi, a indiqué que l'attention particulière accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au patrimoine des anciennes médinas offre à la société civile un large espace pour explorer l'avenir de ce legs ancestral.



A cet égard, il a souligné la nécessité d'approfondir les connaissances scientifiques sur les médinas pour faire des trésors architecturaux et urbains que ces tissus anciens recèlent un miroir de l’héritage du soufisme.



Dans le même sillage, Abdelaziz Belkeziz, ingénieur en génie civile et expert en patrimoine, a mis l’accent sur l’importance de la réhabilitation des édifices historiques des médinas, relevant l’importance fondamentale de l’utilisation de matériaux locaux dans cette opération d’envergure.



Il a, dans ce sens, évoqué les importants projets portant sur la réhabilitation et la mise en valeur des sites historiques, réalisés dans la Cité ocre.

Placée sous le thème "Marrakech, haut lieu pour le bonheur de l'âme", la 13ème édition du Festival Samaâ vise à préserver le Samaâ soufi, en tant que patrimoine artistique mondial, culturel et spirituel.



Organisée en partenariat avec le Conseil communal de Marrakech, cette manifestation artistique et culturelle se propose aussi de mettre en valeur l’identité et les traditions culturelles et spirituelles du Royaume, de répondre à un besoin de spiritualité et de mettre en relief les enseignements et la sagesse des grands maîtres soufis, à travers l’Histoire.