La réforme du Code de la famille, une harmonisation intelligente entre modernité et traditions marocaines

La réforme du Code de la famille consacre une harmonisation intelligente entre modernité et traditions marocaines, estime la juriste Rita Maria Chaptini, membre de l’Institut international d’études géopolitiques (IIEG) basé à Montpellier.



«Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit son œuvre de modernisation, en lançant une réforme majeure du Code de la famille qui vise à corriger les lacunes identifiées et s’inscrit dans une dynamique où l’égalité entre les hommes et les femmes est devenue une priorité mondiale», a affirmé Mme Chaptini dans une déclaration à la MAP.



En garantissant une protection plus équitable en matière de mariage, divorce, filiation et héritage, cette réforme historique «contribue à l’élimination des disparités persistantes dans l’application du droit familial et assure une transition harmonieuse vers un système juridique plus inclusif et équitable», a expliqué la juriste française.



Cette réforme constitue, a-t-elle poursuivi, «une opportunité de renforcer l’Etat de droit, d’assurer la justice sociale, de protéger les droits des femmes et des enfants, et d’aligner le droit marocain sur les évolutions sociétales et les engagements internationaux».



Et d’ajouter qu’«en plaçant les droits humains et l’égalité au centre des réformes, cette initiative marque une transition réfléchie vers un système juridique plus inclusif, où traditions et engagements internationaux ne s’opposent pas mais se complètent, renforçant ainsi la cohésion et la stabilité de la société marocaine».