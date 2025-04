La récupération de Tarfaya, une étape phare dans le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume

Le peuple marocain et la famille de la résistance et des anciens membres de l'Armée de libération célèbrent, mardi, avec fierté et dans un climat de forte mobilisation le 67ème anniversaire du retour de la ville de Tarfaya à la mère patrie, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et de consolidation de l'unité nationale.



Cet événement historique important a constitué le début du processus de libération des autres parties du territoire national sous occupation étrangère.

En effet, le colonialisme avait divisé le Maroc en plusieurs zones d'influences, espagnole dans le Nord et le Sud, française dans le Centre, et en soumettant Tanger à un statut international.



Cette situation a compliqué le processus de parachèvement de l'indépendance du Royaume pour laquelle le Trône et le peuple ont consenti d’énormes sacrifices, qui ont été couronnés par le retour au pays de Feu SM Mohammed V et de l'Auguste Famille Royale, le 16 novembre 1955.



La fin du protectorat n'a été que le début de l'épopée du "Grand Jihad" pour l'édification d'un Maroc nouveau, dont l'une des priorités était la libération des autres territoires occupés. C’est dans ces conditions qu'en 1956, l'Armée de libération s'est mobilisée pour libérer les parties Sud du territoire national sous occupation espagnole.



De même, le discours prononcé par Feu SM Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, en présence de représentants des tribus du Sahara marocain, a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l’avant dans le recouvrement de ses provinces spoliées.



Grâce à la perspicacité du Père de la Nation et à la symbiose entre le peuple et le Trône, le Maroc a pu récupérer Tarfaya en 1958, inaugurant une étape déterminante dans le combat national pour le parachèvement de l’intégrité territoriale et la consolidation de l’unité nationale.



Persévérant sur la même voie, le Royaume, sous la conduite éclairée de Feu SM Hassan II, a pu récupérer Sidi Ifni en 1969. Le combat pour le parachèvement de l’intégrité territoriale se poursuivit sans relâche jusqu'en 1975, année de la Marche Verte pour le recouvrement des provinces du Sud du Royaume.



Cette dernière victoire est venue à point nommé couronner la lutte héroïque menée par les Marocains. En effet, le drapeau national a été hissé le 28 février 1976 dans la ville de Laâyoune sonnant le glas de la présence coloniale au Sahara marocain.

Une autre étape cruciale dans ce processus de parachèvement de l’intégrité territoriale a été le retour d’Oued Eddahab, le 14 août 1979, dans le giron de la nation.



Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale chèrement acquise, tout en réaffirmant au monde entier sa ferme volonté d'œuvrer à mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Pour célébrer cet événement phare de l'histoire du Maroc, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération organisera, mardi, un meeting au siège de la province de Tarfaya.



Au menu de cette rencontre, figurent notamment un hommage qui sera rendu à d’anciens combattants et la remise d’aides financières aux membres de la famille de la résistance.