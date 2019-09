La quête de vérité et de justice hante la Mostra de Venise

Du "J'accuse" de Roman Polanski à un documentaire sur l'incendie qui avait fait 64 morts dans une boîte de nuit en Roumanie en 2015, la quête de vérité et de justice hante les écrans à la Mostra de Venise, où des cinéastes s'intéressent minutieusement au passé. "Il y a un retour au cinéma de la réalité", avec "plusieurs films qui essaient de reconstruire des événements récents ou moins proches avec une attitude très précise", avait souligné avant le festival le directeur de la Mostra Alberto Barbera. Le désir de vérité et de justice est ce qui anime plusieurs héros des films à Venise, comme le lieutenant-colonel Picquart (joué par Jean Dujardin), qui avait réhabilité le capitaine injustement condamné, dans le film sobre et minutieux de Roman Polanski sur l'Affaire Dreyfus. "C'est un homme qui n'a pas pu faire autrement que d'aller vers la justice, vers la vérité, et c'est grâce à lui que Dreyfus a été innocenté", a souligné lors de la conférence de presse du film le producteur français Alain Goldman, estimant qu'il "donne un exemple extraordinaire pour les générations à venir".La recherche de la vérité est aussi le moteur du personnage joué par Meryl Streep dans "The Laundromat" de Steven Soderbergh, sur le scandale des Panama Papers. Elle y joue une veuve qui va mener seule l'enquête pour comprendre une fraude à l'assurance, et remonter jusqu'au cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, où se trouvaient les millions de documents qui avaient permis de lancer ce scandale financier en 2016. Le cinéaste américain Nate Parker signe lui aussi une histoire sur un personnage en quête de justice, inspirée par celle de Michael Brown, un jeune Afro-Américain de 18 ans tué par un policier. Dans "American Skin", il s'intéresse à un vétéran noir de la guerre en Irak, dont le fils est tué lors d'un contrôle de police qui tourne mal et qui va chercher à se faire justice lui-même. "J'espère que ce film pourra trouver un écho et pousser les gens à agir", a-t-il dit.

Le désir de justice ou de vérité peut également concerner la sphère intime et familiale. Plusieurs films en compétition à la Mostra s'articulent ainsi autour de secrets de famille ou d'événements passés sous silence, que des personnages cherchent à déterrer pour comprendre leur histoire. C'est le cas dans "Guest of honour" du Canadien Atom Egoyan, cinéaste obsédé par les thèmes du secret et de la mémoire, qui raconte l'histoire d'une jeune femme cherchant à comprendre des événements de son enfance à la mort de son père. Ce thème est aussi central dans "La Vérité" du Japonais Hirokazu Kore-Eda, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, dans lequel une femme revient chez sa mère et se confronte à elle pour essayer d'expliquer certains faits de son enfance. Ou encore dans "A Herdade" du Portugais Tiago Guedes, fresque historique sur plusieurs décennies dans une famille de propriétaires terriens, minés par un secret.

Au-delà de la fiction, les cinéastes sont aussi animés par la recherche de la vérité dans des documentaires, comme dans "Colectiv" du Roumain Alexander Nanau, sur le scandale qui avait suivi l'incendie d'une discothèque à Bucarest en 2015 lors d'un concert, causant la mort de 64 jeunes. Vingt-six personnes étaient mortes sur place et 38 dans les mois qui ont suivi dans cette tragédie, mettant en lumière les défaillances du système roumain de santé, beaucoup parmi les blessés ayant succombé à des infections nosocomiales.

Le réalisateur, pour qui "chacun d'entre nous doit participer à la démocratie", a suivi des journalistes d'investigation, des lanceurs d'alerte ou un ministre de la Santé, afin de mieux comprendre l'origine de ces problèmes d'hygiène dans les hôpitaux, liés à la corruption. "Les 64 personnes sont mortes surtout à cause de la corruption", a affirmé lors de la conférence de presse du film Narcis Hogea, le père de l'une des victimes.