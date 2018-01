La question du cinquième mandat présidentiel taraude la classe politique algérienne

S’agit-il de simples rumeurs ? Détrompez-vous. Le clan agissant au nom d’Abdelaziz Bouteflika est à pied d’œuvre. Un cinquième mandat pour le président actuel est plus que prévisible. Les voix qui s’élèvent ici et là s’inscrivent dans le cadre d’un plan préétabli. Aucune décision officielle n’a été prise pour le moment, mais tout semble indiquer qu’une surprise n’est pas à écarter. La nomenklatura au pouvoir est habituée à ce genre de manigances. La candidature du président actuel a déjà fait l’objet de critiques acerbes.

A moins de seize mois des élections présidentielles de 2019, Saïd Bouteflika entend toujours parier sur le nom de son frère pour continuer à gouverner. Que ce soit l’âge du président (82 ans), son état de santé ou encore le nombre d’années passées au pouvoir (20 ans), aucun facteur n’a dissuadé les décideurs d’Al Mouradia d’aller à contrecourant pour briguer un énième mandat, au nom d’un homme malade.

Nul doute, l’avenir de l’Algérie est aujourd’hui au centre de toutes les discussions politiques régionales, étant donné le flou, l’ambiguïté et l’imprévisibilité qui marquent l’échiquier politique dans ce pays. Le président français Emmanuel Macron n’avait pas omis, lors de sa dernière visite à Alger, d’ouvrir ce dossier avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Bien qu’Ouyahia ait affirmé que le président Bouteflika est en bonne santé et “lucide”, les doutes planent toujours sur le stratagème du clan Saïd Bouteflika, que les observateurs ne voient jamais au pouvoir sans l’existence de son frère.

« L’on sait qu’ils sont capables de tout, et qu’ils peuvent bien nous surprendre par la mise en œuvre de cette décision de cinquième mandat, en violant la Constitution révisée en 2008. En briguant un nouveau mandat, le président porte un coup fatal aux institutions », commente Brahim Younessi, ancien cadre syndical et opposant politique algérien, lors d’une émission télévisée diffusée sur la chaîne Al Magharibya.

Le plan marketing pour bien préparer l’opinion publique algérienne est d’accentuer le sentiment de sécurité. Les Algériens doivent être mis en situation de réclamer plus de sécurité et le statu quo, ce qui va les pousser à accepter toute solution proposée par le clan Saïd Bouteflika. Ce n’est pas la seule piste que vont suivre les Boutef, une autre opération est en œuvre, à savoir élargir l’audience des partisans d’un cinquième mandat, et aller même renforcer les rangs de l’opposition, en cas de nécessité. De ce fait, cette campagne s’est déjà enclenchée par un semblant de réhabilitation des grandes personnalités politiques écartées ces dernières années, par des offres alléchantes de portefeuilles ministériels ou simplement par des concertations et des shows médiatiques. L’on s’attend ainsi à un retour des noms tels que Abdelmalek Sellal, Amara Benyounès, Amara Ghoul… L’on essaie de dorer la pilule de partage de pouvoir à certains partis de l’opposition comme le PSP et le RCD. Militant algérien des droits de l’Homme, Said Aknin est catégorique : «En Algérie, actuellement, il n’y a aucune institution qui fonctionne de manière normale, et le fait que l’on parle de cette éventualité (cinquième mandat), c’est anormal… Toute cette stratégie d’agitation et ce scénario monté à l’algérienne voire à la hollywoodienne visent à maintenir le suspense et à accréditer l’anormalité du paysage politique algérien». Bref, plus on s’approche de la date fatidique, et plus l’Algérie sera le théâtre de mises en scène imprévisibles… Al Mouradia sera certainement le metteur en scène, alors que le peuple algérien restera un simple spectateur.