La province d’Ifrane réactive son plan d’action contre les effets de la vague du froid

La province d'Ifrane a réactivé son plan d’action contre les effets de la vague de froid en élargissant sa zone d'intervention sur la base des expériences acquises durant les années précédentes.



Dans ce cadre, les différents services (santé, protection civile, sûreté nationale, gendarmerie royale, forces auxiliaires et équipement) ont mobilisé l’ensemble de leurs moyens humains et logistiques pour atténuer les effets du froid sur les populations surtout dans les zones montagneuses.



Les services compétents de la province d’Ifrane ont procédé, ainsi, à l'identification des zones concernés par la vague de froid. Ces zones qui relèvent de plusieurs collectivités territoriales notamment Dayet Aoua, Tizguite, Ain Leuh, Sidi El Mekhfi, Oued Ifrane, Bensmim, Tigrigra et Timahdite, sont au nombre de 49 localités totalisant 4.629 ménages et 21.940 personnes, rapporte la MAP.



Les femmes enceintes sont elles aussi concernées à travers le suivi de leur grossesse par les services de santé dans le cadre de ce plan d’action provincial de lutte contre la vague du froid.



L’hébergement des Sans domicile fixe (SDF) s'effectue, par ailleurs, en étroite collaboration avec l'autorité locale et la délégation provinciale de l'Entraide nationale au niveau du centre socio-éducatif d’Azrou et de Dar Talib de Ain Leuh.



Pour assurer la prise en charge sanitaire de la population concernée, un dispositif médical a été mis en place et concerne notamment la mobilisation des structures sanitaires et du personnel médical et paramédical ainsi que la programmation d'une vingtaine de caravanes médicales.



A noter que dans le cadre du renforcement de l'accessibilité aux soins et l'amélioration des prestations médicales, une unité médicale mobile relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité a commencé à fournir une offre gratuite de soins au profit de la population vivant dans les zones montagneuses.