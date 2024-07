La promotion de l'écotourisme en débat à Béni Mellal

La promotion de l'écotourisme durable est le thème d'une rencontre, organisée jeudi à Béni Mellal, à l'initiative de l’Association qualification des jeunes (AQJ) de Béni Mellal.



Organisée en partenariat avec le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra,l’Institut national démocratique et avec le soutien de l’USAID-Maroc, cette rencontre a été marquée par le lancement des travaux du Laboratoire de l’innovation et de l’intelligence collective sur le tourisme écologique durable et l'industrie agroalimentaire.



Intervenant à cette occasion le président de l’AQJ, Rachid Habib a souligné que le Laboratoire de l’innovation et de l’intelligence collective sur le tourisme écologique durable et sur l'industrie agroalimentaire aura pour vocation d’alimenter le débat public régional en ce qui concerne la promotion du tourisme durable et écologique en tenant compte des spécificités de la région, relevant que l’AQJ servira de force de proposition pour enrichir le débat et apporter sa pierre à l'édifice au service du développement durable de la région.



Pour sa part, la vice-présidente du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Badia Mkour a mis en avant le rôle clé de ce laboratoire et son importance dans la proposition d'idées innovantes qui serviront à outiller le conseil de la région et les instances touristiques locales en vue de promouvoir la chose touristique et hisser l’offre touristique régionale.



Elle a rappelé l’impératif de renforcer les infrastructures routières comme prélude au renforcement de la connectivité de la région, ce qui aura sans nul doute des retombées positives sur l'avènement des touristes locaux, nationaux et internationaux.



De son côté, Riad Berdayi, de l’USAID, a fait savoir que cet événement représente une étape cruciale dans la promotion de l'écotourisme durable dans la région de Béni Mellal-Khénifra, rappelant que ces laboratoires ambitionnent de lancer une réflexion commune pour converger vers des solutions innovantes de nature à améliorer l'expérience touristique et de préserver le patrimoine naturel et culturel de la région.



Il a félicité l'ensemble des parties prenantes pour leur engagement en faveur de ce partenariat qui donne la priorité aux mécanismes de concertation dans le cadre d’une approche participative incluant la participation des femmes, des jeunes, des personnes en état de handicap ainsi que les communautés rurales et vulnérables.



Au terme de cette rencontre, un exposé a été donné par le directeur de la Société de développement touristique de la région Béni Mellal-Khénifra sur les potentialités dont regorge la région et les moyens d'aplanir les difficultés afférentes à l’amélioration de l’offre touristique de la région.



Rappelons que le lancement des laboratoires de l’innovation et de l’intelligence collective intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du programme "Iltizam" conformément aux engagements du conseil de la région BMK dans le cadre du programme local du partenariat pour un gouvernement ouvert.



En vertu de cet engagement, le Conseil de la région lance les travaux de ces laboratoires qui se veulent un espace de dialogue et d’échange d’expertises et d’expériences entre jeunes, associations locales, acteurs institutionnels, et décideurs, le but étant de diagnostiquer les problèmes qui entravent le développement du secteur touristique et celui de l’industrie agroalimentaire.