La prochaine édition de la Foire internationale du livre de Bruxelles aux couleurs du Maroc

Les couleurs du Maroc pavoiseront les rayons de la prochaine édition de la Foire internationale du livre de Bruxelles où le Royaume sera mis à l'honneur du 5 au 8 mars 2020, a annoncé dimanche le président de la foire, Hervé Gérard. S'exprimant lors de la conférence de presse de clôture de la 50ème édition de cette grand-messe européenne du livre et de l'édition, M. Gérard a relevé que "c'est une évidence que le Maroc soit l'invité d'honneur de la prochaine édition eu égard à la présence d'une forte communauté marocaine en Belgique qui compte énormément d'écrivains produisant une littérature à la fois francophone et néerlandophone". Il s'agit aussi de mettre en avant la culture marocaine dans toute sa richesse et sa diversité, à travers la littérature, en invitant de grands écrivains marocains à venir présenter leur œuvres et faire découvrir au public le secteur de l'édition et du livre au Maroc, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP. Le choix du Maroc en tant qu'invité d'honneur témoigne aussi de la qualité des relations entre le Maroc et la Belgique, a affirmé M. Gérard, relevant que "la culture rassemble, promeut le vivre-ensemble et transcende les frontières". Exprimant la fierté du Maroc d'être le premier pays arabe et africain à être mis à l'honneur lors de la prochaine édition de ce salon prestigieux, l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a relevé que de tels événements permettent de mettre en exergue le dynamisme du paysage littéraire marocain et de donner l'occasion aux Marocains de Belgique de découvrir l'univers de l'édition et du livre dans le Royaume. Pour M. Ameur, le choix du Maroc est un témoignage éloquent du caractère exceptionnel des relations entre les deux pays et une illustration de la dynamique enclenchée dans les relations maroco-belges ces deux dernières années, couronnée par la grande mission économique conduite en novembre dernier au Maroc par la princesse Astrid. Il s'agit aussi d'une reconnaissance du dynamisme de la société marocaine et de la richesse et la diversité culturelle du Royaume."Le Maroc à l'honneur à la foire du livre est le reflet de ce regard que porte la Belgique sur les avancées considérables et progrès réalisés dans notre pays dans différents domaines", a relevé M. Ameur. Cette programmation, a-t-il expliqué, sera l'occasion de présenter le Maroc sous ses multiples facettes, un Maroc fort, uni et en harmonie dans sa diversité. Un Maroc qui bouge, qui évolue et avance, et ce à travers des événements dans la ville qui montreront la richesse et la diversité de la culture marocaine, forte par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe, et saharo-hassanie, riche de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. Abdelkader Retnani, président de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM), s'est dit "fier" de cet honneur fait au Maroc, soulignant que la culture a un rôle important à jouer pour renforcer davantage les relations séculaires unissant les deux pays.

La participation du Maroc à cet événement culturel d'envergue comme invité d'honneur, constitue une reconnaissance de la qualité des productions littéraires marocaines, a-t-il relevé, notant que des écrivains, des romanciers et des poètes marocains et belgo-marocains seront au rendez-vous. Dans ce cadre, un programme riche sera proposé au public, a-t-il fait savoir, notant qu'en plus des activités au sein de la foire, d'autres manifestations sont prévues à l'extérieur, dont des ateliers d'écriture en faveur des enfants de la communauté marocaine et des débats dans les écoles.