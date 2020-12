La prise en charge par la CNSS des soins afférents au coronavirus désormais opérationnelle

La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé, jeudi, que les soins médicaux afférents à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sont couverts dans le cadre de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), avec effet à compter du 28 octobre 2020.



"Le remboursement et la prise en charge se feront conformément à la tarification nationale de référence en vigueur, en tenant compte du protocole mis en place par le ministère de la Santé et constituant la base de la prise en charge médicale de la Covid-19", souligne la CNSS dans un communiqué.



La Caisse précise, cependant, que "le test PCR n’est pas encore remboursable et il sera admis au remboursement une fois le tarif et les modalités de remboursement arrêtés avec l’Agence nationale de l’assurance maladie". La CNSS a mis à la disposition de ses adhérents des numéros de téléphone (080 203 33 33 ou 080 200 72 00) pour toute information ou éclaircissement sur les nouvelles dispositions.