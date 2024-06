La “princess of pop” Kylie Minogue enflamme la scène OLM Souissi

Avec une énergie débordante et une présence scénique magnétique, la chanteuse australienne Kylie Minogue a emporté, vendredi soir, à l'occasion de la 19e édition du Festival Mawazine-rythmes du monde, la foule de l’OLM Souissi dans un voyage musical inédit, mêlant nostalgie et modernité.



Dès les premières notes des tubes emblématiques de la "princess of pop", l'audience a été plongée dans une nostalgie palpable, ravivant l'époque dorée où la pop régnait en maître sur la scène artistique mondiale. Une belle période durant laquelle les hits intemporels de l'artiste faisaient vibrer les cœurs et rythmaient les soirées.



Face à un public conquis de tout âge, la performance de Kylie Minogue a été bien plus qu’un simple concert mais plutôt une sorte de retrouvailles, sous le ciel étoilé de la ville lumière. Le temps de cette soirée magique, les frontières entre passé et présent semblaient s'effacer laissant place à un moment de partage.



Ovationnée par un large public, cette icône incontestable de la pop, qui se produit pour la deuxième fois au Festival Mawazine-rythmes du monde après l'édition de 2009, a ainsi livré un show magistral en interprétant ses plus grands tubes, notamment "The Loco-Motion", "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Slow" ou encore "Padam-Padam".



Ces hits intemporels ont électrisé la foule, transformant ce concert en une immense fête à ciel ouvert. De plus, les effets visuels spectaculaires, associés à la belle voix et à la prestance de l'artiste, ont garanti un spectacle sonore et visuel mémorable.



Kylie Minogue, qui a clôturé la programmation d’ouverture du Festival Mawazine, a également su créer durant ce spectacle une atmosphère chaleureuse et inclusive en interagissant avec son public, dégageant ainsi une énergie positive et générant une certaine complicité avec ses fans.



Elle a, ainsi, exprimé son amour pour ses fans et sa joie d'être présente à ce festival "incroyable, qui rassemble plusieurs artistes venus partager un bon moment avec le public".

Pour clôturer ce concert mémorable, Kylie Minogue a offert une interprétation magistrale de son fameux tube "Can't Get You Out of My Head", signant la fin d’une soirée exceptionnelle qui a su transcender les frontières et faire régner une atmosphère palpitante.



Née à Melbourne en 1968, Kylie Minogue est une star à la carrière parsemée de succès. Parolière et actrice, elle a été récompensée par de nombreux prix comme The Brit Awards et Grammy Awards.



L'artiste australienne, dont la carrière s'étend sur plus de quatre décennies, est célébrée non seulement pour ses performances scéniques éblouissantes mais aussi pour son influence indélébile sur la musique pop. Avec plus de 80 millions de disques vendus, elle a été surnommée la "Princess of Pop" par la presse européenne et a consolidé sa position comme une force majeure dans l'industrie de la musique.



Par Kawtar Tijari (MAP)