La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat français salue le dynamisme "notable" du Maroc dans le secteur des EnR

La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat français, Dominique Estrosi-Sassone, a salué, mardi à Rabat, le dynamisme "notable" déployé par le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables (EnR), soulignant que le Royaume constitue un modèle inspirant par ses initiatives et projets d'avenir.



"Le Maroc déploie un dynamisme notable dans le secteur des énergies renouvelables. Ce sujet est également crucial pour la France. Nous avons beaucoup à apprendre des initiatives mises en place au Maroc, ainsi que des projets futurs envisagés", a-t-elle dit dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Dans ce sens, Mme Estrosi-Sassone, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation du Sénat français, a souligné les développements remarquables réalisés par le Royaume dans l'ensemble des secteurs stratégiques, notant qu'il se positionne à la pointe de plusieurs problématiques actuelles, notamment celle de la transition énergétique.



Elle a mis en exergue l'excellence de la filière automobile marocaine, faisant remarquer que le Royaume a développé un véritable écosystème autour de la production automobile, avec une chaîne de valeur complète qui couvre les véhicules thermiques, électriques et hybrides.



Cette appréciation revêt une importance particulière dans le contexte actuel difficile que traverse l'industrie automobile européenne. "La filière automobile connaît en France, comme en Europe, une crise profonde", a rappelé Mme Estrosi-Sassone, faisant état du lancement d'une mission dédiée à l'avenir de cette filière.



Elle a, par ailleurs, insisté sur l'importance de consolider le partenariat Maroc-France et d'entretenir les relations bilatérales, lesquelles sont mutuellement bénéfiques.