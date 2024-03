La première salle de cinéma à Azilal ouvre ses portes

La province d'Azilal a inauguré, récemment, sa première salle de cinéma, une initiative inédite accueillie favorablement par l'élite culturelle et les acteurs de la scène cinématographique de cette ville montagneuse.

L’ouverture de cette salle obscure, première du genre, s'inscrit dans le cadre du titanesque projet d'ouverture de 150 salles de cinéma à l'échelle nationale lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Elle intervient aussi dans le cadre des efforts continus engagés par les acteurs publics en vue de promouvoir la culture cinématographique et soutenir la production de films au Maroc à l’image de l’organisation, en septembre dernier, du premier Festival international du cinéma de montagne d'Ouzoud à l'initiative de la Fondation "Sawt Al-Jabal pour le patrimoine et le développement durable".



Le projet a été très bien accueilli par l’élite culturelle de la ville ainsi que sa jeunesse qui voient dans ce nouveau-né une belle vitrine pour enrichir l’expérience cinématographique de la province et contribuer au développement des compétences créatives des jeunes de la région.



Il s’agit également de contribuer au développement d’une culture cinématographique locale qui tire pleinement parti des différents atouts de la province, notamment ses paysages idylliques, ses sites archéologiques et historiques et sa nature à couper le souffle.



La salle a été équipée d'une technologie cinématographique de pointe, partant de la conviction du ministère de tutelle de l'importance de revitaliser les centres culturels et de fournir des espaces de divertissement de qualité à même de renforcer l’industrie culturelle en plus d’offrir aux artistes de la région un environnement propice pour la promotion de leurs œuvres cinématographiques.



Pour ses débuts, le cinéma qui a élu domicile au centre culturel de la ville promet une belle affiche avec la programmation d’une belle sélection d’œuvres cinématographiques au grand plaisir des cinéphiles et jeunes de la province.



A rappeler que le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, avait présidé, récemment à Tamesna, la cérémonie d'inauguration de 50 salles de cinéma, première tranche d'un projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume.



Cette initiative vise à renforcer l’industrie culturelle et cinématographique en offrant l’infrastructure nécessaire aux artistes, producteurs et réalisateurs pour diffuser et promouvoir leurs œuvres cinématographiques au niveau national, tout en créant une dynamique culturelle dans différentes villes et provinces du Royaume.