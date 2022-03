La position des changes des banques se creuse à -6,4 MMDH

Le déficit de la position des changes des banques s'est creusé à plus de 6,4 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, ressort-il de la note "Weekly MAD Insights - Currencies" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période allant du 28 février au 04 mars 2022.



Cette position des changes a ainsi atteint des plus bas depuis trois ans, indique AGR, ajoutant que les spreads de liquidité du dirham ont progressé de près de 65 points de base en une semaine, pour s'établir à -1,6%.



La note fait également ressortir que la dépréciation du dirham face au dollar s'est accentuée avec une hausse de la parité USD/MAD de 1,67% à 9,68 cette semaine, soit un plus haut de 20 mois.



A l’origine de cette dépréciation, un double effet panier/ liquidité de +1% et de +0,67% respectivement, explique AGR, faisant état d'une appréciation du dollar à l’international en raison du retour de l’aversion au risque sur le marché des devises.



Tenant compte des conditions de liquidité du marché des changes interbancaire, AGR recommande aux importateurs de réduire leurs horizons de couverture sur le dirham.