La pièce marocaine "Taknza… L’histoire de Touda" sacrée à Bagdad

La pièce de théâtre marocaine "Taknza… L’histoire de Touda" a remporté, jeudi, le prix Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, dans le cadre de la 14ème édition du Festival du théâtre arabe de Bagdad.



Lors de la cérémonie de clôture, le jury du festival, présidé par l'artiste Amin Zidane, a annoncé avoir décidé "d'attribuer à l'unanimité le prix de Son Altesse Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi à la pièce +Taknza… L’histoire de Touda+ du Maroc".



Écrite par Tariq Al-Ribh et Ismail Al-Warabi et mise en scène par Amin Nsour, l’œuvre s'inspire du patrimoine culturel marocain en plongeant dans les profondeurs de l'histoire et en s'efforçant de présenter les particularités culturelles et civilisationnelles de la ville d’Ouarzazate.



Cette pièce de théâtre, qui aborde également le concept de culture de la différence, revient sur le parcours de Touda qui choisit d’abandonner le glamour de la vie citadine pour retourner à son village, pleine d'idées de liberté.



La pièce de théâtre "Ecstasia", de la Fondation terre de Chaouen pour les cultures, écrite et mise en scène par Yassin Ahjam, a été également en lice pour le Prix Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi.



Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Culture Ahmed Al-Badrani a félicité les dramaturges marocains pour ce sacre, notant que les oeuvres irakiennes et arabes, qui ont été soigneusement sélectionnées, étaient également à la hauteur.



Il a ajouté que Bagdad a conquis le cœur des Arabes pour son hospitalité et sa bonne organisation, comme en témoignent les participants à ce festival.

Cette manifestation culturelle a été organisée, du 10 au 18 janvier à Bagdad, par l'Autorité du théâtre arabe, en coopération avec le ministère irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités et le Syndicat des artistes irakiens.



Le festival a été marqué par la présentation de 19 pièces de théâtre de 10 pays arabes, ainsi que l'organisation d'une conférence sous le thème "Le théâtre dans le monde arabe : Interroger les parcours, les transformations et les échos".



Le Comité arabe de visionnage et de sélection, présidé par le dramaturge soudanais Youssef Aidabi, a été composé d’Abdelmajid El Haouass (Maroc), Mohamed Khair Al-Rifai (Jordanie), Al-Mouez Hamza (Tunisie) et Mohannad Hadi (Irak).

La 13ème édition du Festival du théâtre arabe s'est tenue du 10 au 16 janvier 2023 à Casablanca.