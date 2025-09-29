La pièce de théâtre “Dounia” de Taha Adnan aux rencontres de la Sabam à Avignon

La pièce de théâtre “Dounia” de l’écrivain et poète belgo-marocain Taha Adnan se jouera sur les planches du théâtre des Doms, vitrine de la scène belge francophone à Avignon, dans le cadre des rencontres de la Sabam qui auront lieu du 2 au 5 octobre prochain.



En partenariat avec le théâtre Transversal d’Avignon, pendant quatre jours, six textes d’auteur-rice-s belges francophones et néerlandophones seront interprétés dans une série de lectures vivantes ouvertes au public et aux acteurs du secteur culturel.



Dounia, un monodrame poignant sur le parcours d’une jeune femme en quête d’identité existentielle, sera portée sur scène par des comédiens professionnels dans le cadre de cette manifestation culturelle qui vise à valoriser les écritures contemporaines des membres de la Sabam, en leur offrant une visibilité auprès des opérateurs culturels français et internationaux.



La pièce raconte l’histoire d'une jeune fille qui a beaucoup souffert, dans son enfance, du manque d’affection et de dialogue au sein de sa famille issue de l’immigration.

Dans cette pièce en 18 actes, Taha Adnan permet à son héroïne, tiraillée entre son passé et son présent, de se confier avec candeur et spontanéité pour s’affranchir enfin du poids d’un passé fait d’angoisses et d’épreuves difficiles.



«Ma participation à Avignon aux Rencontres de la Sabam, qui est la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, représente une opportunité d’ouvrir Dounia à un public français, tout en mettant en lumière la diversité et la vitalité de la scène belge et bruxelloise », a affirmé Taha Adnan dans une déclaration à la MAP.



Depuis sa parution en 2020 chez Lansman Éditeur, la pièce a bénéficié de divers événements et soutiens qui ont contribué à lui offrir une visibilité internationale, a ajouté son auteur qui rappelle que les différentes représentations internationales, dont celle au Théâtre National de Catalogne en 2022 à Barcelone, lui ont permis de «mesurer l'impact de l’œuvre au-delà des frontières culturelles et la richesse des échanges qu’elle suscite ».



Fruit de multiples influences et collaborations, la pièce aborde des thématiques universelles tout en restant profondément ancrée dans les réalités culturelles de l’immigration, ajoute l’auteur.



Originaire de Marrakech, Taha Adnan est établi à Bruxelles depuis une trentaine d’année. Il est membre de l’Union des écrivains du Maroc et du Collectif de poètes bruxellois.

Sa poésie et son théâtre sont publiés, traduits et primés dans plusieurs pays. C’est notamment le cas de sa pièce cultissime « Bye-Bye Gillo », un témoignage bouleversant sur l’immigration, présentée et primée dans des dizaines de pays européens et arabes.