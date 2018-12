La passion de Leonardo DiCaprio pour les os de dinosaures

Il suffit de jeter un œil au compte Instagram de Leonardo DiCaprio pour comprendre qu’il aime (beaucoup) la nature, et plus particulièrement les animaux. Récemment, c’est à une espèce disparue qu’il s’est intéressé. Selon les informations de Page Six, l’acteur se serait rendu à Miami pour l’exposition DeXtinction, et n’aurait eu d’yeux que pour le squelette d’une maman allosaure et de son petit. Prix du butin : 2,5 millions de dollars.

S’il n’est pas rentré à la maison avec le précieux sésame, Leonardo DiCaprio s’était par le passé intéressé à ces animaux disparus. En 2007, il avait notamment perdu les enchères pour remporter le squelette d’un tyrannosaure. Aujourd’hui, il est difficile de savoir combien de squelettes possède le comédien. Uproxx a lancé les paris an déclarant qu’il en avait probablement un, ou plus d’une centaine.