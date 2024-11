La participation du Maroc reflète l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire

La participation marocaine à la 70ème session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui se tient à Montréal (22-25 novembre), reflète l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire du Royaume, a affirmé lundi le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari.



Il s’agit d’une nouvelle illustration de l’importance de la diplomatie parlementaire du Maroc, qui a fait ses preuves au sein de plusieurs groupements régionaux, notamment en Afrique, en Amérique Latine et en Amérique du nord, a déclaré à la MAP M. Sabbari qui conduit la délégation marocaine à cette réunion.



La diplomatie parlementaire joue un rôle de premier plan pour faire face aux défis actuels, notamment le réchauffement climatique, les nouvelles technologies et l’immigration clandestine, a souligné le parlementaire en marge de ce conclave.

M. Sabbari a, par ailleurs, rappelé que le parlement marocain participe à ce rassemblement en sa qualité de membre associé méditerranéen auprès de l'OTAN.



Dans ce sillage, il a souligné que le Maroc est le premier pays arabe, africain et musulman à se voir accorder ce statut au sein de l’OTAN, mettant l’accent sur l’importance du partenariat stratégique entre le Royaume et l’OTAN qui se poursuit depuis 1994.

Outre M. Sabbari du groupe Authenticité et Modernité, la délégation marocaine comprend également le député Saber El Kiaf, du groupe du Rassemblement national des Indépendants.



Les membres de la délégation marocaine ont participé aux travaux de la session plénière, ainsi qu'aux réunions des commissions de l'Assemblée, notamment la Commission sur la démocratie et la sécurité, la Commission de l'économie et de la sécurité, la Commission de la défense et de la sécurité et la Commission politique.



Le façonnement de l’avenir de l’OTAN et des partenariats de l’Assemblée, la réponse aux défis relatifs au changement climatique et aux technologies et les partenariats économiques et de sécurité en Asie, ont également été au centre des thématiques abordées lors de la session parlementaire.