La participation culturelle et artistique des personnes handicapées au centre d'un séminaire international à Salé

La participation culturelle et artistique des personnes en situation de handicap a été au centre de la 3ème édition du séminaire international "Art, culture et handicap mental", tenu mercredi à Salé, à l'initiative de l'Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT).



Organisée les 8 et 9 décembre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du handicap (3 décembre), sous le signe "De la participation à la reconnaissance sociale", cette édition ambitionne de mettre en lumière l’importance de la participation culturelle et artistique des personnes en situation de handicap dans la société marocaine et de sensibiliser les différentes parties prenantes sur le sujet.



Intervenant à cette occasion, le président de l'AMSAT, Najib Amor, a relevé que l'accès des personnes en situation de handicap aux services culturels et artistiques contribue amplement au développement de la participation sociale de cette catégorie de la société.



Les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, a-t-il affirmé, soulignant que le handicap n’est autre que l’expression de la diversité culturelle, qui est à même de créer une véritable richesse si les potentiels de tout un chacun sont utilisés à bon escient.



"L’expression culturelle et artistique constitue un outil apte à favoriser le bien-être, l’épanouissement, la rencontre et le partage en tant que support de sensibilisation pour l’acceptation de la différence dans tous ses états et la promotion du vivre ensemble", a estimé M. Amor.



Pour sa part, le représentant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mohamed Ait Azizi, a indiqué que l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société passe, notamment, par l’exercice de leurs droits fondamentaux et constitutionnels.



La loi suprême du Royaume incite à bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit, a-t-il relevé.



Par ailleurs, il n’a pas manqué de mettre en exergue les dispositions de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, notamment son article 17 qui stipule, entre autres, que les personnes en situation de handicap jouissent, sur le même pied d’égalité avec les autres, du droit à la participation aux différentes activités culturelles, sportives et de loisir et à la contribution à leur organisation.



Cette rencontre vise à ouvrir des horizons artistiques et culturels à cette catégorie afin qu'elle soit agissante et intégrée dans la société. Une exposition rétrospective d'œuvres artistiques réalisées au cours des dernières années par des membres de l'Association est prévue aujourd’hui vendredi. Ces deux événements clôturent le projet "Art, culture, divertissement et sport pour tous", mis en œuvre depuis 2016.