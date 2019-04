La nouvelle folie extravagante d’Ed Sheeran

Sa fortune est estimée à 93 millions d'euros. Ed Sheeran s'est constitué un petit pactole au fil des années, au point de se classer 9e au classement des célébrités les plus riches du monde, selon le prestigieux classement du magazine Forbes, en 2018. A 28 ans, le chanteur s'est donc décidé à dépenser son argent intelligemment, soit en investissant plus de 48 millions d'euros dans des biens immobiliers, à Londres.

Dans la capitale britannique, le marché est en constante expansion depuis quelques années. "Il a été incroyablement astucieux en investissant dans ces biens. En se concentrant sur Londres, il peut faire payer les meilleurs prix aux locataires", a détaillé un expert financier au Sun, qui a révélé les folies dépensières d'Ed Sheeran.

Le mari de Cherry Seaborn est donc à la tête d'un parc immobilier. Il aurait acheté deux appartements près de Shoreditch à 1,7 million d'euros, six appartements à Hammersmith pour 6,5 millions d'euros, trois maisons à Holland Park pour 9 millions d'euros et deux maisons à Chiswicks à 4,3 millions d'euros. Ce n'est pas tout. Ed Sheeran aurait également acheté une maison et un restaurant à Notting Hill pour 21,3 millions de livres.

Tous ces biens s'ajoutent naturellement à ceux que le chanteur avaient déjà en sa possession, dont quatre maisons de son domaine de Suffolk (3,2 millions) et un bar à tapas londonien, le Galicia (1,7 million) en plein Portobello Road Market.