La négligence et le mauvais traitement du blessé Maichane provoquent l’ire des populations des camps de Tindouf

Mohamed Lamine Maichane est un jeune Sahraoui de 24 ans qui, comme des centaines de ses compères, a été utilisé par le Polisario dans des opérations suicidaires aux environs du mur de protection.



Pendant l’une de ces opérations, le jeune homme, dont les séparatistes se sont servis en chair à canon, a reçu des éclats d’obus au niveau de la tête et des yeux. Excédée par la négligence dont son fils est victime en plus des mensonges et des promesses non tenues de la direction du Polisario, la famille de Mohamed Lamine ainsi que ses cousins ont décidé d’organiser des manifestations devant la prétendue primature du Polisario dont le locataire avait promis de prendre personnellement en charge ce cas. Promesse qui n’était destinée qu’à faire cesser les marches de protestation organisées, fin juin. Des sources à l'intérieur des camps de Tindouf ont indiqué, mercredi 7 juillet, que les promesses faites par la direction du Polisario à la famille de Mohamed Lamine n’étaient qu’un mirage.



Et d’ajouter que ces atermoiements et cette indifférence ont poussé la famille du jeune homme à manifester et à protester devant le siège du Polisario à Rabouni, brandissant des slogans dénonçant les mensonges et l’indifférence des dirigeants des séparatistes. Selon les manifestants, la situation est sujette à plus de tension et de mouvements populaires si elle perdure.



A.E.K