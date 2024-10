La musique marocaine à l'honneur à la Foire Méditerranéenne de Manresa en Espagne

Exposition collective



Une exposition collective, sous le thème "L'art, nourriture de l'âme" des artistes Hassan Laamiri et Mohamed Baizzou, a été inaugurée, vendredi à la galerie Mohamed El Kacemi à Fès.

Organisée par la direction régionale de la culture à Fès-Meknès, cette exposition donne à voir jusqu'au 25 octobre courant, plus de 30 tableaux de différentes dimensions ainsi que des figurines d’armes. Ces tableaux traitent de la calligraphie arabe, du patrimoine traditionnel marocain et amazigh en particulier, et de la nature.

Le programme de l'exposition comprend également un hommage au professeur de langue anglaise et doyen actuel de la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar Mehraz de Fès, Mohamed Moubtassim, en reconnaissance de ses contributions au service de la recherche scientifique et de l’animation de la scène culturelle et littéraire de la ville.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste plasticien Mohamed Baizzou a indiqué qu'une partie de l'exposition comprend des tableaux de la calligraphie arabe et de la nature, alors que l'autre partie présente des figurines d'armes datant de l'époque médiévale, ajoutant que l'idée a été inspirée par la récente escalade des violences et des guerres dans la région du Moyen-Orient.

L'artiste a expliqué que les figurines "incarnent le courage, la bravoure, la patience, la résistance et la défense de la terre et de l'identité", soulignant qu’il s’agit d’une expérience unique en dépit des difficultés rencontrées dans la conception de ces figurines.

De son côté, l’artiste Hassan Laamiri a souligné que cette exposition est organisée chaque année, mais la nouveauté de l’édition de cette année réside dans les figurines, ajoutant que l'exposition vise principalement à encadrer la génération montante et les étudiants durant une période de deux semaines.