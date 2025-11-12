La musique générée par IA devient presque impossible à déceler, selon une étude Deezer/Ipsos 

Différencier une musique 100% générée par l'intelligence artificielle d'une musique d'un genre similaire mais créée par des humains devient presque impossible pour un auditeur, révèle mercredi un sondage Ipsos pour la plateforme de streaming Deezer.



Sur 9.000 personnes interrogées, "97% n'ont pas su faire la différence entre une musique entièrement générée par IA et une musique humaine lors d'un test à l'aveugle comportant deux morceaux IA et un morceau réel", a dévoilé la plateforme de streaming française.

Cette étude a été réalisée en ligne du 6 au 10 octobre, dans huit pays: Etats-Unis, Canada, Brésil, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Allemagne et Japon.



Près de la moitié des répondants estiment que l'IA peut les guider pour découvrir de nouvelles chansons, mais ils sont plus pessimistes sur les conséquences de la création de musique par IA.



Ainsi, 51% des sondés estiment que l'IA aboutira à l'irruption de chansons "de moindre qualité, plus génériques" et près de deux tiers (64%) pensent que l'intelligence artificielle risque d'entraîner "une perte de créativité dans la production musicale", souligne l'étude.



Ces résultats "montrent clairement que les gens se soucient de la musique et qu'ils veulent savoir s'ils écoutent un morceau créé par un humain ou par une IA", a déclaré dans un communiqué Alexis Lanternier, le directeur général de Deezer.



L'entreprise française est à ce jour la seule plateforme audio à signaler systématiquement les titres entièrement générés par l'IA, par une mention à l'attention des utilisateurs.

En janvier, elle avait indiqué qu'un titre sur dix livrés sur son site sur une journée était en réalité une piste totalement générée par IA. Dix mois plus tard, ce taux représente "34% de l'ensemble des titres", soit près de 40.000 par jour, note l'entreprise.

Malgré cet afflux croissant, ces titres représentent à ce stade une très faible part des écoutes.



La popularité soudaine en juin d'un groupe IA sur la plateforme Spotify, The Velvet Sundown, avait suscité de nombreuses réactions, leur chanson la plus populaire dépassant les trois millions d'écoutes.



Accusé lui-même à plusieurs reprises d'opacité sur l'IA, le leader suédois a annoncé en septembre plusieurs mesures pour encourager artistes et éditeurs à se montrer plus transparents quant à l'utilisation de l'IA.