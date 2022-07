La musique andalouse marocaine entre jeunes et vétérans

Connue autrefois sous le nom de « moussiqua alâla », la musique andalouse est l'un des vestiges les plus attrayants d'une civilisation hispano-maghrébine très raffinée. Elle est née de la fusion des cultures marocaine et andalouse et dont le Maroc est devenu, par la suite, l'héritier fondamental. Ce genre musical d’antan n’a pris aucune ride et séduit encore et toujours de nombreux mélomanes. Cela est dû au travail acharné de ses promoteurs qui comptent l’imposer comme un repère identitaire marocain. Regroupés au sein de différentes associations, ils œuvrent à préserver, transmettre et promouvoir cette musique purement andalouse pour qu’elle ne soit plus prisonnière des salons feutrés. Pour voir comment ces gardiens du temple initient le jeune public à cet art séculaire, n’oubliez pas de suivre l’émission Ya Mouja Ghani, le samedi 23 juillet 2022 sur la chaîne Athakafia à partir de 22 heures. Une émission préparée par Dalal Seddiki et réalisée par Majida Moukhtari.