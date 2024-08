La mosquée Bab Berdaine de Meknès, un trésor architectural désormais patrimoine national

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient d'inscrire la mosquée Bab Berdaine sur la liste du patrimoine national, un édifice emblématique, niché au cœur de la médina de Meknès, et qui constitue l'un des éléments importants dans l’histoire architecturale et culturelle du Maroc.



La construction de la mosquée Bab Berdaine remonte au règne du Sultan Moulay Ismail, figure marquante de l'histoire marocaine. Commandée par Khnata bent Bakkar, l'une des épouses du sultan, la mosquée fut inaugurée en 1709.



A l'époque de sa construction, elle jouait un rôle de premier plan dans le paysage urbain de Meknès, alors capitale du Royaume. Son minaret, le plus haut de la ville à l’époque, symbolisait la puissance et la grandeur du règne alaouite.



D'une superficie dépassant les 620 m², la mosquée a été construite selon le style architectural mérinide. Au fil des siècles, l'édifice a bénéficié de l'attention de plusieurs souverains, notamment les sultans Moulay Mohammed Ibn Abdallah et Moulay Youssef, qui ont entrepris des travaux de restauration.



En 2010, la mosquée a fait face à un défi majeur lorsque son minaret s'est effondré suite à des pluies diluviennes. Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a été reconstruit à l'identique, préservant ainsi l'intégrité historique et esthétique du monument.

Le nom "Bab Berdaine" fait référence à la porte massive édifiée par Moulay Ismail au XVIIe siècle, tirant son appellation des fabricants de bâts qui peuplaient autrefois la place adjacente.



Cette porte, avec ses tours crénelées et sa délicate décoration en céramique, domine majestueusement le nord de la médina, alliant puissance architecturale et finesse décorative.



La classification de la mosquée Bab Berdaine s'inscrit dans une initiative plus large de préservation du patrimoine religieux marocain. A Meknès, les mosquées historiques Nejjarine, Lalla Awda et Rwa ont également été inscrites sur la liste du patrimoine national aux côtés de Bab Berdaine.

Cette démarche ne se limite pas à la ville impériale, puisque d'autres cités marocaines ont vu leurs édifices religieux emblématiques classés, notamment à Marrakech et à Fès.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la culture de Fès-Meknès, Fouad Mahdaoui, a souligné que le chantier de la protection juridique des monuments historiques et des sites archéologiques est une priorité majeure du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture-, à travers la mise en œuvre de la loi 22-80 telle que modifiée et complétée.



Il a expliqué que cette opération se fait en étroite collaboration avec plusieurs départements gouvernementaux responsables des différents types du patrimoine culturel immobilier.



Dans le but de sauvegarder leur valeur historique, le ministère de la Culture vient d’inscrire onze anciennes mosquées sur la liste du patrimoine national et ces lieux de culte sont tous situés dans les villes impériales du Royaume.



Cette opération est considérée comme une première étape pour inclure un grand nombre de mosquées historiques, qui sont au nombre de 976 selon le dernier inventaire du ministère des Habous et des Affaires islamiques, a-t-il expliqué.



Ces mosquées, choisies notamment pour leur valeur historique, culturelle et patrimoniale, sont considérées comme des références d'histoire de l'art islamique, des connaissances et des savoir-faire des artisans du Royaume, a-t-il précisé.



Il a ajouté que "cette attention portée à l'architecture religieuse reflète les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à la conservation des monuments historiques et des tissus urbains historiques, notamment la protection juridique de notre patrimoine national."



Cette initiative, lancée à la demande du ministère des Habous et des Affaires islamiques, témoigne de l'engagement du Maroc à préserver et valoriser son riche héritage culturel et religieux.



La classification de Bab Berdaine et d'autres mosquées historiques garantit non seulement leur protection pour les générations futures, mais renforce également leur importance en tant que témoins de l'histoire architecturale et spirituelle du Royaume.