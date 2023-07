La masse monétaire en hausse de 7,9% en mai

L'agrégat M3, qui correspond à la masse monétaire, a augmenté en glissement annuel de 7,9% au titre du mois de mai, enregistrant la même progression que lors di mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette stagnation recouvre un ralentissement de la croissance des créances nettes sur l’Administration centrale de 11,5% à 9,4% et des avoirs officiels de réserve de 9% à 8,4%, ainsi qu’une accélération de la croissance des créances des institutions de dépôt sur l’économie de 5,5% à 6,5% et une hausse de 5,1% du crédit bancaire au secteur non financier après 5,3% en avril 2023, explique BAM dans son bulletin sur les statistiques monétaires du mois de mai 2023.



Par composante, rapporte la MAP, la stagnation de la croissance annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement l’accélération de la croissance de la circulation fiduciaire de 12,2% à 12,4% et des détentions des agents économiques en titres d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 32,1% à 32,9%, précise la même source.



Elle reflète, en outre, l’atténuation de la baisse des comptes à terme à 2,7% après 6,9%, et le ralentissement de la croissance de la monnaie scripturale de 10% à 9,3% et des comptes d’épargne de 2,5% à 2,2%.



S'agissant des secteurs institutionnels, la croissance des actifs monétaires des ménages a décéléré à 7,3% après 7,5%, avec un ralentissement de la progression de leurs dépôts à vue et une atténuation de la baisse de leurs comptes à terme.



De même, la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées s’est établie à 8% après 10,9%, avec la décélération de la croissance de leurs comptes à terme et l’accélération de celle de leurs dépôts à vue.

A l’inverse, les actifs monétaires des sociétés non financières publiques ont vu leur croissance s’accélérer à 26,8%.