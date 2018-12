La main tendue de S.M le Roi à l’Algérie

L’année qui s’achève a été marquée par l’important discours à la nation de S.M le Roi Mohammed VI à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte. Le Souverain y a annoncé « la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations ». Et pour que cette proposition ne soit pas seulement un vœu pieux, S.M le Roi a proposé aux Algériens « la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation ».

Malheureusement, la réponse d’Alger n’a pas été à la hauteur de la proposition Royale.