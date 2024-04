La magnifique voix de l'artiste mauritanienne Fatou Mint résonne à Jnan Sbil

L'artiste mauritanienne Fatou Mint Engdhey a enflammé le public du Festival de Fès de la culture soufie en interprétant un florilège de ses chansons le temps d'un concert donné, mardi soir dans le magnifique espace de Jnan Sbil.



Héritière d'une tradition d’Iggawin (équivalent des griots africains ou des troubadours occitans), Fatou Mint Engdhey est initiée à l’art subtil de l’ardîn, cette harpe maure dont la pratique est réservée aux femmes.

L'artiste a enchanté l'assistance par une série de chansons panégyriques à la méditation de la vie et à l'amour du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui.



Dans son concert de 60 minutes, la chanteuse mauritanienne, accompagnée de trois femmes, a interprété ses chants incarnant toute la mémoire du peuple mauritanien, puisant dans des textes profanes aussi bien que sacrés.



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste mauritanienne a indiqué que le Festival de Fès pour la culture soufie constitue une étape pour présenter des chansons célébrant la vie du Prophète et les valeurs de l'amour soufi, ajoutant que son répertoire est un mélange de chansons classiques et modernes.



Fatou Mint Engdhey chante les poésies anciennes, les épopées fondatrices des empires passés et les amours tragiques des amants transis ou invoque l’amour divin des mystiques Al-Burai et Ibn Al-Farid. Ses performances lui ont ouvert la voie à de grands festivals en Mauritanie et à l’étranger.



Organisée par l'Association du Festival de Fès de la culture soufie, cette 16ème édition comporte plusieurs tables rondes abordant diverses thématiques portant sur l'âme, la spiritualité et la psychothérapie, Ibn Arabi et Jalaleddine Rum, le transhumanisme, ou encore des débats entre philosophes, scientifiques et mystiques sur des questions liées à l’âme humaine.



Des soirées "Rituel" de la Tariqa ouazzaniya, de Hamadcha, de la Tariqa Qadiriya-Boutchichiya ou de la Tariqa Cherqawiya figurent au programme de cette grand-messe culturelle et spirituelle.