La liberté cinématographique au centre d’ une conférence

Théâtre

La 6ème édition de la Rencontre de Drâa pour le théâtre sera organisée, du 19 au 21 novembre à Zagora, à l’initiative de la Direction régionale de la jeunesse, la culture et la communication (département de la culture) de DrâaTafilalet.



Cette manifestation culturelle est organisée en collaboration avec les conseils provincial et communal de Zagora et le Centre culturel de cette ville, indique un communiqué de la Direction régionale de la jeunesse, la culture et la communication.

La 6ème édition de ce festival, initiée sous le thème "Le rôle du théâtre dans le renforcement du sentiment d’appartenance nationale", coïncide avec la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.



Selon la même source, l’organisation de cet événement artistique a pour objectif de consacrer la pratique théâtrale en tant que levier du développement culturel et territorial et moyen de renforcer le sentiment d’appartenance nationale et d’ancrer les valeurs de citoyenneté, notamment chez les jeunes. Il s’agit, en outre, d’une occasion de dynamiser la vie culturelle et artistique au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.



Au programme de cette édition, qui sera marquée par des hommages à des personnalités culturelles, figurent des pièces de théâtre, des ateliers de formation et des spectacles pour enfants qui seront abrités par le Centre culturel de Zagora. Certaines activités prévues dans le cadre de cette manifestation culturelle seront retransmises sur le site officiel de la Direction régionale du département de la culture.



Environnement

Soucieux de faire partie de l’effort mondial pour “sauver” la planète, plus de 200 artistes de la scène musicale internationale joindront leurs “voix” pour chanter en faveur de l’environnement, et ce le temps d’un spectacle virtuel qui aura lieu le 15 décembre prochain.



Organisée par “Playing for change” et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), cette grand-messe artistique est placée sous le signe “La paix à travers la musique: un événement mondial pour l’environnement”.



Parmi ces artistes qui représentent plus de 35 pays, figurent Cat Stevens, Slash, Black Pumas, Jack Johnson, Rodrigo y Gabriela, Sara Bareilles, The Lumineers, Rhiannon Giddens, Mickey Hart (de Grateful Dead), Taj Mahal, Rosanne Cash, Keb’Mo’ et Giovanni Hidalgo. D’autres artistes seront annoncés ultérieurement, selon les initiateurs de l'événement.



Le concert, qui sera diffusé sur YouTube à partir de 18H00 (HL), vise à réunir le monde pour prendre des actions en faveur d’un avenir durable et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), relèvent les organisateurs.



A travers le langage universel de la musique, le spectacle transmettra un message d’unité face aux défis climatiques auxquels est confrontée “notre planète”, indique-t-on. Les organisateurs précisent aussi que les fonds qui seront collectés lors du spectacle seront accordés à des organisations qui “militent” pour la justice environnementale et la durabilité.



La précédente édition de ce concert qui a eu lieu en 2020 a permis de récolter plus d’un million de dollars en faveur des causes de la justice sociale, rappelle-t-on.