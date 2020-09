La jeune pianiste Nour Ayadi se produira en mars au théâtre de Longjumeau

La 19ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue initialement en novembre prochain, est annulée et ce en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, a annoncé vendredi la Fondation du festival. "En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie due au COVID-19, de son évolution préoccupante de par le monde et des incertitudes qu'elle génère, la Fondation du Festival international du film de Marrakech a décidé l'annulation de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, prévue initialement en novembre 2020", a précisé la Fondation dans un communiqué.



Événement phare du 7ème Art au Maroc et à l'échelle internationale, le FIFM réunit chaque année des personnalités du monde des arts, de la culture et des médias dans la ville ocre. L'événement a pu, au fil des ans, attirer les professionnels du cinéma les plus réputés à l'échelle planétaire. Il a ainsi acquis ses lettres de noblesse et s'est vu reconnaître le statut de rendez-vous cinématographique et médiatique incontournable.



Véritable fête du cinéma, le Festival de Marrakech se distingue non seulement par la qualité de sa programmation, mais également par son positionnement éditorial et artistique qui privilégie une grande ouverture cinématographique.