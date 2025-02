La grande désillusion se confirme sur le front de l’emploi

Les politiques et mesures mises en place par l’exécutif pour endiguer le chômage n’ont visiblement pas eu d’impact significatif en 2024 pour les jeunes en quête permanent d’emploi. C’est du moins ce que révèlent les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP).



En effet, d’après les données relatives à la situation du marché du travail en 2024, le taux de chômage est passé de 13% à 13,3% au niveau national, de 16,8% à 16,9% en milieu urbain et de 6,3% à 6,8% en milieu rural.



Sans surprise, « il reste plus élevé parmi les jeunes de 15 à 24 ans (36,7%), les diplômés (19,6%) et les femmes (19,4%) », a indiqué l’institution publique dans sa récente note d’information.



Comme indiqué dans notre édition du week-end dernier, « tous les programmes d'emploi mis en place par le gouvernement se sont avérés inefficaces, n’ayant aucun impact positif sur le marché du travail » (Réf. Une feuille de route pour l’emploi !!!).



Dans cet article, nous citions, à titre d’exemple, le programme «Awrach», qui avait pour objectif d’assurer des emplois temporaires aux jeunes dans le cadre de projets locaux, mais qui a fait long feu en raison du manque de suivi et de financement adapté.

Rappelons que d’autres programmes destinés aux jeunes ont connu le même sort, à l’instar des programmes « Forsa » et « Moukawalati ».



Quoi qu’il en soit, la situation reste préoccupante sur le front du travail. Des chiffres du HCP, il ressort que le nombre des chômeurs est passé de 1.580.000 à 1.638.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 4%.



Et selon les explications de l’institution publique, « cette hausse est la conséquence d’un accroissement de 42.000 chômeurs en milieu urbain et de 15.000 en milieu rural », a-t-elle fait savoir notant que cette hausse a concerné l’ensemble des catégories d’âge.



Dans le détail, le taux de chômage est passé de 35,8% à 36,7% (+0,9 point) parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 20,6% à 21% (+0,4 point) pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 7,4% à 7,6% (+0,2 point) pour celles de 35 à 44 ans, et de 3,7% à 4% pour celles de 45 ans et plus (+0,3 point).



D’après le HCP, « selon le diplôme, le taux de chômage a connu une quasi-stagnation (-0,1 point) parmi les diplômés, passant de 19,7% à 19,6%, et une hausse de 0,3 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 4,9% à 5,2% ».



Après analyse, il apparaît que ce taux a enregistré les hausses les plus importantes parmi les titulaires de diplômes en qualifications professionnelles (+1,5 point avec un taux de 23,9%), suivis des titulaires des diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant (+1,3 point avec un taux de 24,6%).



Le taux de sous-emploi est passé de 9,8% à 10,1% au niveau national



La hausse a également été enregistrée au niveau du sous-emploi dont le volume est passé entre 2023 et 2024 de 1.043.000 à 1.082.000 personnes, de 560.000 à 585.000 en milieu urbain et de 483.000 à 496.000 en milieu rural.



En conséquence, déduit le Haut-commissariat, « le taux de sous-emploi a augmenté de 9,8% à 10,1% au niveau national, de 8,7% à 8,9% en milieu urbain et de 11,6% à 12,2% en milieu rural.



Il est important de préciser que les secteurs ayant connu une hausse du sous-emploi sont l’"agriculture, forêt et pêche" avec 0,9 point (de 11,2% à 12,1%), les BTP avec +0,4 point (de 19,2% à 19,6%) et les "services" avec +0,2 point (de 7,7% à 7,9%).



Le HCP note également : « la population active occupée en situation de sous-emploi liée à la durée de travail, a atteint, en 2024, 595.000 personnes au niveau national contre 512.000 une année auparavant. Le taux correspondant a augmenté de 4,8% à 5,6% au niveau national, de 4% à 4,3% en milieu urbain et de 6,2% à 7,7% en milieu rural ».



Alain Bouithy