La franco-marocaine Imane Robelin lauréate du prix “Les Lorientales ”

Le prix littéraire “Les Lorientales”, remis à Lorient (Ouest) et qui est depuis dix ans consacré à la littérature méditerranéenne et proche-orientale, a été attribué samedi à Imane Robelin pour “Qui a tué Essabâr”, ont annoncé samedi les organisateurs.



L’écrivaine franco-marocaine raconte comment dans le quartier de Hay El Hassani, à Casablanca, après la mort d’un vieux gardien d’immeuble, Essabâr, un commissaire soupçonne un empoisonnement et cherche à établir les liens existant entre les habitants. Habituellement décerné au printemps mais remis pour cause de Covid, ce prix était présidé cette année par Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain, connu pour son oeuvre particulièrement ouverte sur le monde et distingué par de nombreux prix.



L’association “Les Lorientales” qui organise ce prix est ancrée à Lorient dont la naissance, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, est étroitement liée à la Compagnie des Indes orientales, fondée par Colbert. Pour son président-fondateur Omar Taleb, “Les Lorientales” a pour objectif de faire connaître les cultures, la musique et les traditions du monde oriental, de favoriser les échanges entre deux mondes si proches.



Cinq livres finalistes avaient été retenus pour cette édition 2020. “Je ne reverrai plus le monde” (Actes Sud), d’Ahmet Altan, journaliste et écrivain turc actuellement emprisonné, “Egypte 51 (Editions Elyzad) de l’égypto-libanaise Yasmine Khlat, “Notre ailleurs” (Actes Sud) de la germano-saoudienne Rasha Khayat, “Ougarit” (éditions Inculte) du franco-libanais Camille Ammoun, et “Qui a tué Essabâr?” (Editions Henry) d’Imane Robelin.