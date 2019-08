La foule manifeste à nouveau dans les rues de Hong Kong

Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à défiler dimanche à Hong Kong lors d'une manifestation se voulant "pacifique" pour prouver que le mouvement prodémocratie reste populaire en dépit des violences et des menaces d'intervention de Pékin.

L'image de la mobilisation qui a débuté en juin et est sans précédent dans l'ex-colonie britannique a été ternie cette semaine par des scènes de violences à l'issue de cinq jours de sit-in dans l'aéroport.

Et pour couper court aux accusations de "terrorisme" qui ont émané du gouvernement central chinois, un appel à un rassemblement "rationnel et non-violent", ce dimanche, avait été lancé par le Front civil des droits de l'Homme (FCDH), l'organisation non violente qui était à l'origine des manifestations géantes de juin et juillet.

Des dizaines de milliers de personnes se sont d'abord massées sous une pluie battante dans le Parc Victoria, au coeur de l'île de Hong Kong.

Et nombre de manifestants ont ensuite commencé à marcher en direction du quartier d'Admiralty, plus à l'ouest, bravant l'interdiction de la police qui n'avait autorisé qu'un rassemblement statique dans le parc.

Nombre de manifestants avaient encore pour mot d'ordre la dénonciation des violences policières.

"La façon dont la police a géré tout ça est totalement déplacée", confiait à l'AFP James Leung, un manifestant. "Vous pouvez vous faire votre propre jugement."

D'autres reconnaissaient une hausse de la violence dans les rangs des contestataires, les manifestations dégénérant de plus en plus souvent en heurts entre la police et des radicaux n'hésitant plus à lancer des pierres ou des cocktails molotov, et à utiliser des frondes.

"Certains ont une façon extrême d'exprimer leurs vues", concédait à l'AFP Ray Cheng, 30 ans en reconnaissant que cela plaçait la mobilisation dans une position délicate.

"Je suis contre la violence", expliquait de son côté Mrs Wong, 54 ans. "Mais ils sont en colère."

"Et même les radicaux ne font que casser des vitres, ils ne blessent pas les gens alors que la police fait des blessés", accusait-elle en montrant une photo d'une femme qui a été touchée à l'oeil par un projectile vraisemblablement tiré par la police.

La région semi-autonome traverse depuis début juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes pour demander, notamment, le suffrage universel.

Dix semaines après la manifestation inaugurale du 9 juin, le mouvement n'a presque rien obtenu de l'exécutif hongkongais pro-Pékin.

Cette absence d'avancée a poussé le mouvement vers la radicalisation, comme l'a illustré cette semaine le blocage de l'aéroport de Hong Kong, où des centaines de vols ont été annulés.

L'image de la mobilisation, jusqu'alors très populaire, a aussi été ternie par l'agression à l'aéroport de deux personnes soupçonnées d'être des espions pro-Pékin.

D'où les avertissements de plus en plus cinglants du pouvoir central chinois, qui a assimilé les manifestants à des "terroristes" et menacé d'intervenir dans le territoire.

La propagande chinoise a abondamment repris les images des dérapages à l'aéroport, dans l'espoir de décrédibiliser la mobilisation. Les médias chinois ont également diffusé des images de soldats chinois et de transports de troupes blindés massés de l'autre côté de la frontière, à Shenzhen.

La manifestation ce dimanche est à cet égard un test de la détermination des militants pro-démocratie, et de la popularité de leur mouvement.