La fortune des milliardaires a plus que doublé en près de 10 ans

La fortune des milliardaires a plus que doublé au niveau mondial en près de dix ans, affichant une croissance plus élevée que les marchés boursiers, selon une étude d'UBS, pour qui cet enrichissement tient surtout aux milliardaires du secteur technologique.



Entre 2015 et 2024, la fortune cumulée des milliardaires a augmenté de 121%, passant de 6.300 milliards de dollars en 2015 à 14.000 milliards de dollars en 2024, a indiqué jeudi la banque suisse dans un communiqué.



Leur fortune a donc augmenté davantage que l'indice MSCI AC World, utilisé pour mesurer l'évolution des marchés d'actions au niveau mondial. Durant la même période, cet indice a enregistré une progression de 73%.



Durant ces dix ans, le nombre de milliardaires dans le monde est quant à lui passé de 1.757 à 2.682, le pic ayant été atteint en 2021 avec 2.686 milliardaires. "Depuis, il est resté stable", précise la banque dont une grande partie de l'activité se concentre sur la gestion de fortune.

La banque publie donc régulièrement une étude sur les attentes des milliardaires et fait le point sur l'évolution de leur patrimoine pour cette dixième édition.



D'après cette étude, la fortune des milliardaires chinois a plus que doublé entre 2015 et 2020 pour atteindre 2.100 milliards de dollars, mais a ensuite diminué pour revenir à 1.800 milliards de dollars.



Les milliardaires nord-américains ont en revanche continué de voir leur fortune augmenter tout au long de cette décennie, avec une hausse de plus de moitié entre 2015 et 2020, puis de 58,5% entre 2020 et 2024 à 6.100 milliards de dollars.



En Europe de l'Ouest, leur fortune a progressé de 1.500 à 2.100 milliards de dollars entre 2015 et 2020, le rythme de croissance ralentissant ensuite. En 2024, la fortune cumulée des milliardaires s'y montait à 2.700 milliards de dollars.



Malgré des différences régionales, l'enrichissement des milliardaires s'explique en grande partie par la "croissance rapide" des fortunes accumulées dans le secteur des technologies.

La fortune des milliardaires de ce secteur a triplé durant cette période pour atteindre 2.400 milliards de dollars en 2024.

Viennent ensuite les fortunes liées à l'industrie, passées de 480,4 milliards à 1.300 milliards de dollars durant ces dix ans.



D'après les auteurs de l'étude, "le secteur le plus en retrait est l'immobilier". Si l'évolution dans ce secteur a été comparable à celle des autres milliardaires jusqu'en 2017, les fortunes dans l'immobilier ont "sous-performé depuis, peut-être en raison de la correction immobilière en Chine, des bouleversements dans certaines parties de l'immobilier commercial dus à la pandémie de Covid-19 et des taux d'intérêt plus élevés aux Etats-Unis et en Europe", selon eux.