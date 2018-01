La femme à l’honneur du 17ème Festival international du cinéma d’animation de Meknès

La 17ème édition du Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM) se tiendra du 16 au 21 mars prochain, avec un focus sur la femme dans le cinéma d’animation.

Organisée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, qui en assure la direction artistique, l’édition 2018 du FICAM consacrera un hommage à des personnalités féminines internationales de ce genre cinématographique.

Des réalisatrices, scénaristes et productrices seront ainsi invitées, dont Céline Sciamma, célèbre réalisatrice et scénariste française (Tomboy, Bande de filles, Ma vie de courgette…). C’est elle, par ailleurs, qui présidera le jury de la compétition internationale du court-métrage d’animation.

Au programme, figurent ainsi des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des rencontres, une compétition internationale du court et du long-métrage d’animation et un important volet consacré à la formation des étudiants des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc.

Le festival, qui a vu le jour en 2001 à l’Institut français de Meknès, s’affirme, comme un rendez-vous cinématographique incontournable au Maroc et en Afrique. Il attire chaque année un public nombreux composé d’élèves, de familles, de professionnels et d’étudiants de l’ensemble des écoles publiques marocaines dédiées à l’art et au cinéma. Depuis 2015, le FICAM est intégré à la Saison culturelle France-Maroc.