La faute à Madrid L’opposition reproche au gouvernement espagnol sa gestion de la crise migratoire

L’opposition espagnole s’est insurgée contre le nouveau gouvernement socialiste présidé par Pedro Sánchez qui a « oublié » le Maroc à l’heure de traiter de la crise migratoire.

Dans une interview accordée à l’agence espagnole Europa Press, le vice-président chargé de l'organisation au sein du Parti populaire (Droite conservatrice), Javier Maroto a critiqué la gestion de la crise migratoire par le gouvernement socialiste ; laquelle «envoie un message aux mafias» qui «s’adonnent à la traite des êtres humains ». Il a en outre accusé Pedro Sanchez, d’avoir «oublié» le Maroc, dont la police «observe les milliers de personnes qui attendent de mener leurs assauts» à la frontière.

Javier Maroto a également souligné que Pedro Sánchez aurait dû avoir «des contacts » avec le gouvernement marocain. "Je suppose qu’il devrait avoir une relation avec eux et qu’il devrait écouter leur position par rapport au Sahara ou des problèmes en relation avec la question de la pêche. C’est la position normalement observée par les gouvernements espagnols, toutes tendances confondues, avec le Royaume du Maroc", a-t-il déclaré.

Il a, en outre, mis l’accent sur le fait que «lorsqu'il n'y a pas de relations, cela génère des difficultés et des problèmes ». «Pedro Sánchez a oublié que nous avons des voisins au Sud, à savoir le Maroc», a-t-il martelé, ajoutant qu'il s’agit d’un pays que «nous devons écouter et garder à l'esprit». Et d’ajouter qu’il faut avoir «une relation de voisinage» avec le Royaume du Maroc et qu’«ignorer cette relation peut causer des difficultés».

Javier Maroto a aussi laissé entendre que le Parti populaire ne va pas «culpabiliser» le Maroc pour ce qui se passe, car c’est au gouvernement espagnol qu’incombe la responsabilité de la situation actuelle puisqu’il a «adressé un message aux mafias» par sa politique migratoire, tout en expliquant que les migrants clandestins préfèrent aller en Espagne au lieu de l’Italie ou de la Grèce. Il a ajouté que le gouvernement espagnol a échafaudé « un discours facile » qui laisse croire que « cette route (c’est-à-dire la route espagnole) est la route la plus opérationnelle».

Ces derniers mois, le nombre des migrants clandestins qui sont arrivés sur les côtes espagnoles a grimpé de manière alarmante. Et certains médias du voisin ibérique ont fait compagne contre le Maroc en accusant les autorités du Royaume d’avoir laissé délibérément passer des migrants et d’utiliser cette carte comme moyen de pression sur l’Union européenne. A titre d’exemple, le quotidien El Mundo a titré ainsi un article publié le 16 juin dernier sur son portail : «Le Maroc autorise une vague de bateaux en pleine crise migratoire ». Le quotidien espagnol a par ailleurs expliqué que «le Maroc a rouvert ses frontières pour faire savoir le rôle essentiel qu'il joue dans la surveillance des portes de l'Europe».

Ces accusations ont été démenties par le gouvernement marocain. Lors de son point de presse tenu jeudi à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a précisé que le Royaume du Maroc fournit un effort exceptionnel en matière de lutte contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, tout en soulignant que «le nombre de tentatives d'immigration avortées a doublé par rapport aux années précédentes» et que le nombre de tentatives mises en échec a atteint 32.000 cas, contre 65.000 enregistrés au cours de l'année dernière.

