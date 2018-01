La douane marocaine, acteur clé dans le développement d’un commerce international prospère et sûr

A l'image des administrations douanières de par le monde, la douane marocaine jouit d’un rôle capital dans le développement des échanges commerciaux entre le Maroc et ses différents partenaires, à travers l’instauration de mesures nécessaires en matière de facilitation ainsi que l'accompagnement des entreprises et le renforcement de leur compétitivité.

Ainsi, l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) contribue à l'instauration d'un environnement attractif, propice à l'investissement et au développement des affaires en luttant contre toutes les formes de fraude commerciale et en adaptant continuellement ses procédures aux besoins de l'entreprise et de facilitation du commerce.

C’est dans cet esprit qu’a été célébrée vendredi la Journée internationale de la douane sous le thème "Un environnement commercial sûr au service du développement économique", une occasion de jeter la lumière sur les efforts consentis par le Maroc en vue de créer un environnement propice à un commerce prospère et sécurisé.

En effet, le Maroc a adhéré aux normes et standards adoptés notamment par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de faciliter les échanges commerciaux et assurer une prestation de service de qualité aux opérateurs économiques nationaux et internationaux, avait souligné le directeur de la facilitation et de l'informatique à l'ADII, Lhassane Hallou, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane.

M. Hallou, qui intervenait lors d’une conférence en commémoration de cette journée, a relevé que l’ADII adopte également une "démarche orientée vers ses clients issus aussi bien du secteur public que privé et opte pour la simplification des procédures douanières", en ayant recours aux technologies de pointe.

L’Administration des douanes accompagne ainsi le choix fait par un Maroc ouvert, désireux de développer son économie, de tirer le meilleur parti de la libéralisation des échanges et de bénéficier des opportunités qu'elle offre afin de se positionner sur de nouveaux marchés et d'accroître la compétitivité de ses entreprises.

Dans ce sens, le Maroc a conclu plusieurs accords de libre-échange, visant le renforcement de la coopération avec ses partenaires qu’il ne cesse de diversifier, ainsi que la promotion des échanges commerciaux.

S'agissant de ses relations avec l'OMC, le Maroc a adhéré au GATT le 18 mai 1987 et depuis la création de l'OMC suite à la conférence de Marrakech 1994, il a ratifié tous les accords issus de cette organisation et auxquels cette administration accorde une attention particulière dans leur application.

Cette année, l'ADII n’a pas voulu déroger à la règle en célébrant la Journée internationale de la douane. L’institution a entamé dès lundi dernier un programme d'activités à caractère culturel, artistique, social et sportif.

Un vernissage des expositions des œuvres de l'artiste-peintre marocain, Abdellah Yacoubi, et des photographies de l’artiste douanier, Abdellah Mira, ont ouvert le bal de ce programme. Les œuvres des deux artistes habilleront les murs du siège de la douane jusqu’au 28 janvier courant.