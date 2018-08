La diversité culturelle africaine célébrée au Festival “OxyJeunes” à Safi

La ville de Safi abrite, du 10 au 12 août, le Festival "OxyJeunes" sous le thème "La diversité culturelle africaine au service du développement durable". Le thème retenu pour cet événement, embrasse parfaitement la nouvelle vision de SM Le Roi Mohammed VI sur l’intégration africaine, ainsi que les nouvelles ambitions du Royaume pour une Afrique qui se distingue et se développe par l’immensité de sa richesse culturelle, indique un communiqué de l’Association "Jeunes Abir", organisatrice de cette manifestation.

Et de souligner que le "Festival OxyJeunes" représente de loin le plus important événement culturel, en même temps qu’une véritable plateforme de promotion des valeurs touristiques et culturelles insondables. Ainsi, elle a dû nouer plusieurs partenariats avec des structures sur le plan africain et mondial, pour proposer cette année une programmation riche et variée.

A la faveur de l’un des événements culturels les plus marquants et ambitieux du Royaume du Maroc que représente le "Festival OxyJeunes", tout le gotha culturel de l’Afrique s’invite à Safi, pour festoyer et célébrer la culture dans tous ses aspects les plus prometteurs pour notre continent.

Des artistes venant de plusieurs pays africains dont, entre autres, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, les Iles Comores, et bien évidemment le Maroc, sont attendus pour partager avec le public des moments d’ambiance et de fraternité inoubliables. C’est assurément là l’un des vœux chers au Festival OxyJeunes qui cette année, en étoffant le panel des activités, y a introduit outre la musique, des spectacles d’humour et de théâtre, la projection de films africains, afin de promouvoir le 7ème art du continent.

Au programme figurent aussi un village d’enfants qui leur proposera plusieurs activités de distraction et d’éducation, une compétition de Breakdance et de Skate estream, ainsi qu'un grand carnaval qui rassemblera plusieurs centaines d’artistes marocains et africains, dans une unité d’expression culturelle indescriptible.

Autant de manifestations qui ont pour objectifs, d’encourager la créativité et l’inclusion, en offrant des espaces variés de création, de culture et de diffusion artistique de tout âge, mais surtout, de promouvoir l’entente et la solidarité par la rencontre d’autres cultures à travers un partenariat efficace et dynamique, pour consolider la culture de la paix.