La direction du Polisario empêche les éléments de la MINURSO de s ’acquitter de leur mission

Selon le journal en ligne Sahara Now qui cite des sources particulières, des chefs militaires du Polisario auraient informé les éléments de la MINURSO en faction à l’est du mur de sécurité, d’une nouvelle décision qui concerne l’interdiction à tout véhicule appartenant à la mission de traverser en direction des zones de M’Hairiz, Tifariti et Bir Lahlou. Aucune explication n’a été donnée aux éléments de la MINURSO sur les raisons de cette nouvelle décision.



La même source a indiqué que les véhicules objets de cette interdiction sont destinés au soutien et à la coordination logistique entre les éléments de la mission au sein de laquelle ils jouent un rôle fondamental depuis sa présence dans la région. La même source a indiqué que, dorénavant, seuls les hélicoptères de la mission seront autorisés. Des observateurs estiment qu’en agissant de la sorte, le Polisario anéantit les efforts onusiens qui tentent de trouver une solution au conflit.



Ahmadou E.