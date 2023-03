La digitalisation et les nouvelles technologies contribuent à l'amélioration de la gestion des LGV

Les participants à une table ronde organisée dans le cadre de la 11ème édition du Congrès mondial de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) sur la grande vitesse, ont souligné mercredi, à Marrakech, que la digitalisation et l'intégration des nouvelles technologies contribuent à l'amélioration de la gestion des lignes de trains à grande vitesse (LGV).



Les intervenants à cette rencontre tenue sous le thème "L’économie, la digitalisation et l’ingénierie", ont relevé que les solutions et services fournis par la digitalisation représentent des réponses adéquates aux défis de la gestion du secteur ferroviaire en général, et le secteur des LGV en particulier, rapporte la MAP.



Dans ce contexte, les participants ont fait remarquer que les nouvelles technologies telles que la photographie aérienne et l'imagerie satellitaire (imagerie spatiale) ont prouvé leur capacité à fournir des solutions aux problèmes du secteur, notant que ces technologies permettent aussi de collecter, en utilisant les capteurs, des données diverses ainsi qu’un grand nombre de coordonnées 3D utilisées au profit de la modernisation de la gestion du secteur ferroviaire.



Ces nouvelles technologies proposent aussi des solutions dans le cadre du calcul de la vitesse maximale autorisée, l’analyse du parcours, la maintenance et le fonctionnement des voies ferrées entre autres, ont-ils ajouté.



Les participants à cette table ronde ont aussi mis l’accent sur la nécessité de recourir à l’intelligence artificielle pour promouvoir les opérations de gestion ferroviaire, notamment l’apprentissage, l’inférence, l’autocorrection, l’analyse de données, l’automatisation de diverses tâches, l’identification de modèles, l’identification et classification d'images et prédiction basée sur des données historiques en plus de l’identification de nouveaux marchés pour le transport ferroviaire.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition du Congrès mondial de l'UIC sur la grande vitesse connaît la participation de représentants d’organisations ferroviaires internationales, de responsables gouvernementaux, de dirigeants d’entreprises ferroviaires, d'experts, de gestionnaires spécialisés dans le rail grande vitesse, de chercheurs, et des industriels du ferroviaire.



Organisé sous l’égide de l’UIC et de l’Office national des chemins de fer (ONCF), le Congrès mondial de l'UIC sur la grande vitesse représente le meilleur cadre pour maximiser la valeur ajoutée des chemins de fer pour la collectivité et pour partager les dernières avancées technologiques.