La diffusion, l'appropriation et l’impact concret de la recherche éducative en débat à Rabat

La diffusion, l’appropriation et l’impact concret de la recherche éducative ont été au centre d’une table ronde organisée, jeudi, à la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de Rabat, en présence de chercheurs, d’experts et d’acteurs institutionnels.



Cette rencontre, initiée en partenariat avec la Fondation Zakoura, qui œuvre en faveur du développement humain par le biais de l’éducation et de l’empowerment, a été l'occasion de discuter notamment des relations entre la recherche académique et les pratiques pédagogiques.



S’exprimant à cette occasion, Abdellatif Kidai, Doyen de la FSE, a assuré que la faculté qu'il dirige est pleinement engagée en faveur de la valorisation de la recherche et de la formation des cadres éducatifs, encourageant la recherche dans des domaines ayant un impact significatif sur le terrain, notamment ceux en rapport avec les enjeux de l’éducation nationale et les défis rencontrés par les établissements scolaires.



Pour sa part, Fouad Chafiqi, professeur de l’enseignement supérieur, a passé en revue les principales étapes ayant marqué l'évolution de la recherche en éducation, précisant que celle-ci a acquis un véritable statut institutionnel avec la création de la FSE.



L’intervenant a, en outre, appelé à un changement de paradigme à même de faire de la recherche en éducation un véritable levier de transformation du système éducatif marocain, notamment à travers la diversification des modèles pédagogiques et une meilleure prise en compte des réalités territoriales, linguistiques et culturelles.



Pour sa part, Abdallah Lahmidini, chef de la division Recherche, Archivage et Diffusion de la documentation pédagogique au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a présenté le livret dans lequel le ministère s’attelle sur l’ensemble des thèmes prioritaires de recherche et le processus par lequel passe le chercheur depuis la sélection de son projet à sa publication.



La Faculté des sciences de l'éducation a pour mission de dispenser l'enseignement supérieur en formation initiale et en formation continue et de mener des travaux de recherche dans le champ disciplinaire relevant des sciences de l’éducation des langues et de communication.



Elle assure et coordonne les activités de recherche pédagogique concernant les différents ordres d’enseignement. A cet effet, elle élabore, rassemble et diffuse toute documentation relative aux méthodes et techniques pédagogiques.



Association marocaine reconnue d'utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 28 ans en faveur du développement humain par le biais de l’éducation et de l’empowerment. La Fondation dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs en zone rurale.