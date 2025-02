La dangerosité de la cellule de Had Soualem renseigne sur la recrudescence de l'embrigadement familial comme affluent d'extrémisme

Le directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Cherkaoui Habboub, a affirmé, jeudi à Salé, que la dangerosité de la cellule démantelée dernièrement à Had Soualem renseigne sur la recrudescence de "l'embrigadement familial" comme puissant affluent d'extrémisme et d'enrôlement des candidats à perpétrer des attentats terroristes.



Lors d'un point de presse organisé par le BCIJ, M. Habboub a précisé que la dangerosité de cette cellule extrémisme ne réside pas seulement dans les projets d'attentats qu'elle projetait de commettre, ni dans le stade avancé atteint par ses membres en matière de planification et de préparation de leur plan terroriste, mais aussi dans la recrudescence de "l'embrigadement familial" comme puissant affluent d'extrémisme et d'enrôlement des candidats à commettre ces actes.



Le BCIJ, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avait mis en échec dimanche un plan terroriste imminent qui était en phase de préparation pour l’exécution d’attentats à l’explosif. Cette opération a abouti à l’interpellation de quatre éléments extrémistes, dont trois frères, affiliés à l’organisation terroriste Daech, âgés de 26, 29, 31 et 35 ans, qui s’activaient dans la région de Had Soualem, dans la province de Berrechid.



Selon M. Habboub, la cellule des "trois frères" est révélatrice de la montée en puissance d’une menace émergente laissant planer de graves défis sécuritaires et sociaux, à savoir la propagation de la pensée extrémiste parmi des familles entières et la constitution de poches de résistance aux coutumes et traditions marocaines, ainsi qu’à l’unité de la société, du rite et de la doctrine, sous l’influence de certains membres de la famille imprégnés de l’idéologie extrémiste sur leur entourage social.



Il a regretté que le prétendu "émir" de cette cellule terroriste, qui est le grand frère, a réussi à transformer sa petite famille en "incubateur d’extrémisme, d’enrôlement et d’embrigadement au service de son projet terroriste", mettant à profit son autorité morale et sa capacité d’influence négative sur son entourage sociétal proche.



Bien que la famille marocaine ait de tout temps servi de rempart impénétrable face aux idées extrémistes et de pilier solide de tolérance, de coexistence et de modération, les investigations liées aux affaires de terrorisme ont permis de détecter certaines tendances de cet "embrigadement familial" en tant qu’outil d’enrôlement et d’extrémisme accéléré, a-t-il fait remarquer, rappelant, dans ce contexte, "la cellule féminine" démantelée le 3 octobre 2016, dont la majorité des membres s'étaient imprégnées de l’idéologie de Daech sous l’influence du milieu familial.



Et d’ajouter que "la gravité de cette menace s’accentue dans un contexte où les organisations terroristes internationales, notamment Daech, œuvrent à exploiter cet embrigadement familial pour servir leurs projets destructeurs visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, en incitant leurs combattants dans les zones de tension à enrôler leurs frères et proches afin qu’ils s’impliquent dans des actes terroristes", à l’instar du chef de la cellule terroriste démantelée le 11 décembre 2015, connue à l’époque sous le nom de « cellule de l’Etat islamique au Maghreb islamique »".