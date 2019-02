La cyborg “Alita” en tête du box-office

L'ange gagne sa première bataille: le film de science-fiction "Alita: Battle Angel" a pris dès sa sortie la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le dernier film d'animation de Fox, qui raconte les combats d'une cyborg à la recherche de son passé, aura généré 33 millions de dollars à la fin de ce week-end prolongé aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada, estime la société.

Adapté d'un manga japonais et réalisé par Robert Rodriguez ("El Mariachi, "Sin City"), produit par James Cameron ("Titanic", "Avatar"...), il lui faudra maintenir le rythme pour être rentable: l'opus a coûté la coquette somme de 170 millions de dollars. Il a repoussé à la seconde place du box-office "La Grande Aventure Lego 2", inspiré du célèbre jeu de construction, qui devrait gagner 27,3 millions de dollars de vendredi à lundi contre 34,7 millions de dollars pour son premier week-end la semaine dernière.

Autre nouveau venu: "Isn't it romantic?", une parodie de film romantique avec l'actrice australienne Rebel Wilson, se dresse sur la troisième marche du podium avec des recettes attendues de 16,5 millions de dollars sur les quatre jours.

Relégué de la deuxième à la quatrième place du classement, "What Men Want" reprend, en sens inverse, les codes de "Ce que veulent les femmes", dans lequel le personnage incarné par Mel Gibson parvenait en 2000 à entendre les pensées du sexe opposé. C'est une agente sportive qui arrive cette fois à pénétrer l'esprit des hommes. Résultat: 12,6 millions prévus pour son second week-end sur les écrans.

L'épouvante paie: "Happy Birthdead 2 you", dans lequel Jessica Rothe reprend le rôle d'une jeune femme qui revit sa propre mort, devrait générer 11,5 millions dès son premier week-end, plus que son budget de neuf millions, et se positionne ainsi 5e au box-office.