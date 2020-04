La créativité artistique et littéraire à distance s’invite à El Kelâa des Sraghna

Un forum dédié à la créativité à distance est organisé du 20 au 30 avril à El Kelâa des Sraghna, en vue d’encourager les diverses créations artistiques et littéraires et d’atténuer l’impact du confinement sanitaire, imposé par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Initié par la Maison de la Culture de la ville sous le signe “Ensemble en faveur de la vie pour tous”, ce forum virtuel tend à créer des activités culturelles via les réseaux sociaux, à promouvoir la production littéraire et artistique autour de la thématique de la prévention du Covid-19 et à l’aborder sous les différents modes d’expression littéraires et artistiques disponibles. Ces produits artistiques englobent les arts plastiques (dessin ou sculpture), le théâtre, la poésie, la nouvelle courte, la musique et la photographie.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Maison de la Culture à El Kelâa des Sraghna, Abdelilah Namrouchi, a indiqué que l’organisation de ce forum intervient dans le sillage de la conjoncture sanitaire actuelle caractérisée par l’isolement et la distanciation, et s’inscrit dans le cadre des efforts visant la recherche d’autres canaux de communication tels que les réseaux sociaux en vue de les ériger en véritables moyens de promotion de la culture et de la créativité. Il a ajouté que la spécificité de ce forum réside dans son ouverture sur les Marocains du monde, dont ceux établis en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Emirats Arabes Unis, entre autres, précisant qu’il connaît la participation de 194 personnes : (23 participants/musique), (12 participants/théâtre), (98 participants/photographie), (11 participants/poésie), (39 participants/arts plastiques) et (11 participants/nouvelle courte).

La première étape ayant précédé l’organisation de ce forum a été marquée par une large communication médiatique avec le plus grand nombre de citoyens à l’intérieur du Royaume ou à l’étranger, avant l’entame de la 2ème phase consacrée à la réception des productions artistiques et littéraires. Quant à la 3ème étape, elle sera dédiée à une large diffusion de ces productions sur les réseaux sociaux tout au long de la durée de ce forum, alors que la 4ème et dernière étape sera couronnée par la remise de plusieurs attestations de mérite aux participants via les réseaux sociaux.