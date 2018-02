La création littéraire espagnole au rendez-vous

L’ambassade d’Espagne au Maroc et l’Institut Cervantes de Casablanca ont organisé la présence de l’Espagne au Salon du livre de Casablanca, autour de deux thèmes principaux : «Les juifs séfarades du Maroc» et «Le journalisme et la littérature». A partir de lundi 12 février, le public pourra assister à des rencontres dans le stand de l’Espagne avec de grands noms de l’actualité littéraire et intellectuelle en Espagne et à des tables rondes organisées dans les salles du Salon en collaboration avec le ministère de la Culture du Maroc avec la participation d’invités espagnols et marocains tels que Vanessa Paloma El Baz, Jamaa Baida, Abdelhak Najib et Réda Dalil.

Parmi les invités espagnols, l’écrivain et journaliste Juan José Millás, l’écrivain colombien HéctorAbadFaciolince, l’écrivaine séfarade Esther Bendahan, le journaliste José María Izquierdo, l’historienne Rosa de Madariaga ou la traductrice Malika Embarek, Prix national de traduction 2017.

Le programme comporte aussi une journée consacrée à la traduction de l’espagnol vers l’arabe avec la participation des professeurs Hassan Boutaka et Mohamed Abrigach, un hommage à Juan Goytisolo organisé par le ministère de la Culture du Maroc avec Abdelali Barouki, Ibrahim Khatib et Ahmed Beremdane et des ateliers d’animation pour enfants et adolescents avec l’écrivain et narrateur de contes José Carlos Andrés.

Dans le stand de l’Espagne, on pourra également découvrir les dernières publications des maisons d’édition espagnoles. Les jeunes auront aussi l’opportunité de s’informer sur la prochaine Foire des Universités espagnoles qui aura lieu fin février et sur les possibilités de continuer les études universitaires en Espagne.