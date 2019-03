La coopération bilatérale au centre d'entretiens maroco-qataris

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec le président du Conseil de la choura du Qatar, Ahmad Bin Abdallah Bin Zaid Al-Mahmud, axés sur les moyens de promouvoir les différents aspects de la coopération bilatérale.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, les deux parties ont passé en revue les différents volets de la coopération et les moyens de les hisser vers plus de rapprochement et de solidarité, au service des intérêts communs des deux pays et peuples.

Les deux responsables ont, également, salué les relations étroites de fraternité liant les deux pays et peuples, mettant l'accent sur l'importance de la tenue de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Rabat, vu la conjoncture actuelle et la nécessité de favoriser le dialogue dans le traitement des différentes questions intéressant le monde islamique.

De même, le président du Conseil qatari de la choura a informé Habib El Malki des dernières démarches entreprises pour l'organisation à Doha de l'assemblée générale de l'Union interparlementaire, en avril, renouvelant son invitation au président de la Chambre des représentants pour assister à cet événement.

Le président du Conseil de la choura qatari préside la délégation de son pays à la 14ème session de la conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l'OCI, accueillie par le Parlement marocain du 11 au 14 mars.